Forfait 5G : ces deux offres sur le réseau Bouygues Telecom sont les moins chères du moment

Si vous êtes à la recherche d'un forfait 5G à un prix mensuel tout à fait raisonnable, sachez que les deux opérateurs virtuels NRJ Mobile et Cdiscount Mobile vous permettent d'avoir 130 Go de data pour moins de 13 euros par mois.

La saison du printemps arrive à grands pas et deux opérateurs mobiles virtuels en profitent pour dévoiler leurs offres. Ainsi, NRJ Mobile et Cdiscount Mobile vous proposent de souscrire à leur forfait mobile 5G basé sur le réseau Bouygues Telecom.

Actuellement, les deux opérateurs français de type MVNO vous donnent la possibilité de bénéficier d'une offre mobile comprenant 130 Go de data pour un prix de 12,99 euros par mois. Pour information, les deux offres ne nécessitent aucun engagement et peuvent être résiliées à tout moment.

Hormis les 130 Go de données mobiles, les deux forfaits NRJ Mobile et Cdiscount Mobile incluent également les appels illimités, les SMS/MMS illimités et une enveloppe de 25 Go de data en 4G depuis l'Europe et les DOM. Enfin, les opérateurs virtuels demanderont un supplément tarifaire d'un euro pour l'envoi de la carte SIM triple découpe.

