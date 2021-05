Ford aimerait que ses voitures puissent reconnaître les publicités pour les montrer dans l’habitacle

Ford vient de déposer un brevet qui imagine le futur des publicités en voiture : le véhicule pourrait ainsi reconnaître les panneaux publicitaires aux abords de la route et montrer des publicités adaptées dans l'habitacle. Ford précise que ce système peut déboucher sur l'affichage de produits ou services en lien avec une publicité, l'itinéraire pour se rendre au magasin ou encore son numéro de téléphone. On peut tout à fait imaginer, un jour, des voitures à petit prix qui seraient ainsi financées par de la publicité, comme l'ont déjà fait par exemple certains constructeurs de smartphone.

Ford vient de déposer un brevet étonnant : le document décrit en effet un système de reconnaissance des panneaux publicitaires aux abords des routes. Concrètement la voiture serait capable de lire les panneaux publicitaires et délivrer les infos les plus utiles directement dans l'habitacle de la voiture. Ce qui peut inclure l'itinéraire pour se rendre dans le magasin, son numéro de téléphone, voire même une promotion saisonnière.

A ce stade, attention, il faut prendre cette info pour ce qu'elle est – un brevet – et non pour ce qu'elle n'est pas : Ford dépose chaque année des brevets divers et variés, comme de nombreuses entreprises, sans que cela ne débouche toujours sur des réalisations concrètes. Par ailleurs, on imagine mal ce type de système sur des véhicules milieu, voire haut de gamme. Et à bien y réfléchir, l'idée n'est peut-être pas si mauvaise que cela sur des véhicules entrée de gamme.

Lire également : Essai Ford Mustang Mach-E – un concurrent de poids pour la Tesla Model Y ?

Ford brevette un système qui affiche des publicités dans l'habitacle des voitures

Après tout, l'achat d'une voiture qu'elle soit thermique ou électrique est toujours une dépense désagréable. On sait d'emblée qu'une voiture neuve perd entre 20 et 25 % de sa valeur dès la première année. Or même les modèles les moins chers conduisent à dépenser près de 10 000 euros d'un coup, ce qui est déjà une belle somme pour l'un des pires investissements possibles.

Grâce à ce brevet de Ford on peut imaginer un futur où il sera possible d'acheter une voiture beaucoup moins cher. Voire de la louer à des tarifs défiant toute concurrence. Avec pour contrepartie que des publicités s'affichent régulièrement tout au long du trajet. L'idée peut sembler farfelue sur des véhicules, mais des constructeurs de smartphones l'ont déjà décliné sur quelques appareils entrée et milieu de gamme.

Ce type de modèle permet in fine de dégager plus de chiffre d'affaires tout en plaçant le produit dans un écosystème de services lui aussi générateur de valeur. On le voit, l'industrie automobile va de plus en plus vers des concepts transversaux de ce type. Par exemple, qui aurait imaginé il y a 15 ans que l'on pourrait acheter une mise à jour pour donner plus d'accélération à une voiture, ou lui donner la conduite autonome ?

Source : Slashdot