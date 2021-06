Amazon ouvre un immense supermarché sans caisse de 2500 mètres carrés

Amazon vient d'annoncer l'ouverture du plus grand supermarché sans caisse des Etats-Unis. D'une superficie de 2500 mètres carrés, le magasin embarque la technologie Just Walk Out du groupe. Ce dispositif permet de payer automatiquement ses courses, sans passage à la caisse, via l'application Amazon, un QR-Code ou la paume d'une main.

Ce 17 juin 2021, Amazon ouvrira un magasin Amazon Fresh d'une superficie de près de 2500 mètres carrés à Bellevue, dans l'État de Washington (Etats-Unis). Il s'agit déjà du 14ème magasin compatible avec la technologie de paiement sans caisse de la firme aux Etats-Unis, Just Walk Out.

Jusqu'ici, le géant du commerce ligne n'avait pas encore intégré sa technologie à un supermarché aussi spacieux. Les supérettes intelligentes Amazon Go étaient de simples expérimentations à échelle réduite. Amazon est désormais passé à l'étape supérieure. “C'est la toute première fois que nous avons la possibilité de magasiner en utilisant Just Walk Out dans une épicerie grandeur nature” se félicite Amazon dans un communiqué publié sur son site web.

Un supermarché Amazon sans caisse et sans fil d'attente

Sans surprise, le supermarché intelligent d'Amazon proposera à la fois de régler le montant de courses via une caisse traditionnelle ou en passant par sa technologie Just Walk Out. Les utilisateurs qui décideront d'exploiter celle-ci peuvent entrer dans le magasin de trois façons : en scannant un QR Code via l'app Amazon, en renseignant les coordonnées de leur carte bancaire ou en scannant la paume de leur main.

Cette technologie permet d'identifier les utilisateurs plus rapidement. Il suffit de poser la paume sur un terminal. Chaque empreinte est liée à un compte Amazon. Le géant de la vente en ligne travaille aussi sur un système de paiement via empreinte digitale.

Une fois dans les rayons, des caméras intelligentes sensibles à la pression détecteront automatiquement ce que les acheteurs glissent dans leurs caddies. Lors de leur sortie du supermarché, ils sont automatiquement débités du montant des articles mis dans leur panier. Dans la foulée, un reçu numérique sera transmis aux clients. Il sera visible dans l'app Amazon.

D'après le communiqué d'Amazon, les supermarchés sans caisse permettent d'accélérer les courses en supprimant les fils d'attente. Cerise sur le gâteau, les magasins sans passage à la caisse limitent aussi les contacts entre les gens, une aubaine en pleine pandémie.