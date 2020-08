Flight Simulator 2020 : une faute de frappe fait apparaître un gigantesque gratte-ciel au milieu de nulle part

Flight Simulator 2020 vient de sortir et nous propose l’expérience la plus réaliste possible. La planète entière ayant été reproduite en 3D, il est possible de voler n’importe où et parfois les joueurs trouvent des choses étonnantes. Par exemple, ce gigantesque immeuble qui semble tout droit sortir d’Half Life 2 en plein milieu de nulle part.

Flight Simulator 2020, développé par le studio français Asobo, permet de voler sur la planète entière, fidèlement reproduite. Il est même possible de passer au-dessus de votre maison ! Avec un tel terrain de jeu, il est normal de trouver quelques petites choses amusantes dans le paysage. Les utilisateurs se sont d’ailleurs mis en chasse des erreurs les plus drôles, comme ce gigantesque monolithe de 212 étages en Australie.

In Microsoft Flight Simulator a bizarrely eldritch, impossibly narrow skyscraper pierces the skies of Melbourne's North like a suburban Australian version of Half-Life 2's Citadel, and I am -all for it- pic.twitter.com/6AH4xgIAWg — Alexander Muscat (@alexandermuscat) August 19, 2020

Certains joueurs ont survolé Fawkner, petite localité dans la banlieue de Melbourne, et ont constaté quelque chose d’étonnant : un immeuble noir titanesque qui rappelle furieusement la citadelle d’Half-Life 2. Certains ont cru à un bug graphique au début, un glitch, mais non. Il s’agit bien d’un immeuble modélisé et il est même possible d’atterrir dessus si vous avez les compétences.

Cet immeuble n’existe pas. Une simple recherche sur Google Maps nous informe que Fawkner est un quartier résidentiel paisible composé de maisons.

En se rendant à l’adresse de ce gigantesque immeuble dans Street View, nous ne voyons qu’un petit pavillon comme il en existe des centaines dans le coin.

Mais alors, que s’est-il passé ?

Asobo Studios n’a pas reproduit la planète Terre à la main. Le développeur s’est en effet servi des données d’Open Street Map pour concevoir son simulateur, l’IA modélisant les bâtiments par-dessus la carte. Le twittos Liam O indique que la présence du monolithe ne résulte que d’une simple faute de frappe.

Un utilisateur nommé Nathan Wright avait en effet modifié les données du bâtiment concerné, indiquant que la construction comportait 212 niveaux au lieu de 2. Une simple faute de frappe. L’erreur a été corrigée par la suite, mais a bien été utilisée par Asobo pour son simulateur, ce qui donne naissance à ce bâtiment irréel. On ne sait pas s’il sera supprimé par la suite, mais il amuse beaucoup les joueurs qui traquent d’autres petites erreurs amusantes.

A year ago, "nathanwright120" made an edit to @openstreetmap , adding a tag that indicates that a building in the suburb of Fawkner in Melbourne, Australia, had 212 floors instead of 2. All his other edits of openstreetmap seem legit, so it appears to have been a typo… (1/2) pic.twitter.com/Mwh1LBu3ap — Liam O 🦆 (@liamosaur) August 20, 2020

Par exemple, certains ont remarqué que Buckingham Palace avait été remplacé par un immeuble de bureau des plus mornes.

De même, le moteur ne sait pas modéliser des palmiers, ce qui les transforme en obélisques un peu étranges.

By far my favorite Microsoft Flight Simulator quirk is that it doesn't know how to handle palm trees, so Southern California is full of these terrifying obelisks jutting forth from the pavement like so many teeth. pic.twitter.com/OqkmuSfimn — Hayden Dingman (@haydencd) August 19, 2020

Et vous, avez-vous remarqué des petites choses amusantes dans Flight Simulator ? Dites-le-nous dans les commentaires !