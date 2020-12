Flight Simulator : le jeu de Microsoft est enfin compatible VR sur PC !

Bonne nouvelle pour les possesseurs de casque de réalité virtuelle. Le très pointu et magnifique Microsoft Flight Simulator est dès maintenant compatible VR sur PC, pour toujours plus d'immersion. De quoi avoir littéralement la tête dans les nuages.

Flight Simulator est d'ores et déjà un véritable carton avec 2 millions de ventes au compteur. Un succès mérité pour un opus qui a réussi l'impossible : ouvrir les portes du simulateur de vol à tous les publics, en intégrant un mode facile pour les débutants. Ces facilités, couplées au photoréalisme proposé par le titre, ont assuré la réussite de Flight Simulator 2020.

Si les joueurs PC s'amusent donc à parcourir la Terre entière à bord de leur Boeing favori, les joueurs Xbox Series X et Series S devront attendre l'été 2021 pour pouvoir prendre place dans le cockpit. Et parmi les fonctionnalités phares et promises par les développeurs du studio français Asobo, il y avait la prise en charge de la réalité virtuelle.

Bonne nouvelle pour les possesseurs d'Oculus Rift, de HTC Vive, de Steam VR ou tout autre casque de VR puisque Microsoft Flight Simulator sur PC est désormais compatible VR. Cette mise à jour est disponible gratuitement dès ce mardi 22 décembre 2020. Notez qu'il est toujours possible d'utiliser vos Joysticks HOTAS (l'acronyme pour Hands on Throttle And Stick, pour main sur la manette des gaz et manche à balai) en réalité virtuelle, pour une immersion ultime.

“Notre communauté nous a très activement aidé dans notre approche de la VR et continue à nous soutenir dans nos améliorations et les nouvelles fonctionnalités que nous ajoutons à la simulation. C'est grâce à vos retours que nous avons implémenté la réalité virtuelle dans Microsoft Flight Simulator et nous sommes heureux de pouvoir compter sur votre soutien à l'avenir, pour continuer à développer le jeu avec nous”, remercie Microsoft dans son communiqué officiel.

La firme de Redmond se veut rassurante et précise qu'elle a veillé à ce qu'un maximum d'appareils soit compatible avec le mode VR de Flight Simulator, “comme les casque Windows Mixed Reality (dont le HP Reverb 2), Oculus, Valve, et HTC”.