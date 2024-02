Fitbit : la batterie de votre bracelet fond comme neige au soleil ? Vous n’êtes pas seuls

Plusieurs utilisateurs semblent rencontrer un problème d’autonomie avec leur bracelet connecté Fitbit, en particulier les propriétaires du modèle Charge 5, l’un des plus récents de la société appartenant à Google.

Sur les réseaux sociaux et les forums de Google, de nombreux utilisateurs se sont plaints que leurs appareils Fitbit souffraient de graves problèmes d'épuisement de la batterie, les rendant inutilisables ou même complètement HS. Le problème aurait commencé en juillet 2023, lorsque Fitbit a publié une mise à jour logicielle pour le bracelet Charge 5.

Peu de temps après cette mise à jour, des utilisateurs ont signalé que l'autonomie de la batterie de leur appareil avait considérablement diminué, passant de sept jours à quelques heures seulement. Certains utilisateurs ont également déclaré que leur appareil avait cessé de fonctionner une fois la batterie à plat, et qu'ils ne pouvaient plus le recharger ni l'allumer.

Google reconnait officiellement le problème

Google, propriétaire de Fitbit, a reconnu le problème et a déclaré qu'il en recherchait la cause. La société a également conseillé aux utilisateurs de contacter le service clientèle de Fitbit pour résoudre le problème. Toutefois, certains utilisateurs ont déclaré que le service clientèle n'avait pas été d'une grande aide et qu'on leur avait proposé des remises sur du matériel plus récent au lieu de remplacer leur appareil.

Le problème a semblé s'estomper au bout d'un certain temps, mais il a refait surface en décembre 2023, lorsque Fitbit a publié une nouvelle mise à jour logicielle pour son bracelet intelligent Charge 5. Les utilisateurs ont à nouveau signalé que la durée de vie de la batterie de leur appareil s'était effondrée et que celui-ci était devenu inutilisable ou bloqué.

Les utilisateurs se sont notamment rendus sur les forums de Fitbit pour exprimer leur frustration et leur colère, et pour exiger une solution de la part de l'entreprise. Google a cependant nié que la mise à jour du logiciel était le coupable et a déclaré que le problème n'était pas lié à la mise à jour du micrologiciel. L'entreprise a réitéré sa précédente déclaration et a indiqué qu'elle enquêtait toujours sur le problème, et que les utilisateurs devaient mettre à jour leurs appareils avec le dernier micrologiciel et contacter le service clientèle de Fitbit s'ils rencontraient le moindre problème.

La réponse de Google ne convient pas aux victimes de la mise à jour

Évidemment, les utilisateurs n'ont pas été satisfaits de la réponse de Google et ont déclaré que l'entreprise mentait et évitait de prendre ses responsabilités. Les utilisateurs ont également déclaré que le service clientèle était toujours inefficace et qu'aucune solution viable ne leur était proposée. Certains utilisateurs ont déclaré qu'on leur avait dit d'acheter de nouveaux appareils, sans même leur offrir de réduction.

Le problème de décharge de la batterie a largement terni la réputation de Fitbit et de Google, et a déçu de nombreux clients qui avaient acheté le Charge 5. Il a également soulevé des questions sur la qualité et la fiabilité des produits Fitbit, ainsi que sur l'avenir de l'entreprise sous l'égide de Google.

Le Charge 5 est censé être un excellent tracker de fitness, mais le problème de décharge de la batterie en a désormais fait un appareil frustrant et inutile pour de nombreux utilisateurs. Il n’est pas impossible que les utilisateurs soient désormais réticents à acheter d’autres produits connectés de l’entreprise, puisque ceux-ci ne sont peut-être pas à l’abri de subir le même sort.

Les Pixel Watch, par exemple, sont les appareils connectés les plus haut de gamme du fabricant américain. Cependant, cela ne les a pas empêchés d’être touchés par d’importants bugs, dont un très gênant qui avait été introduit avec la mise à jour 1.4. Pire encore, Google avait volontairement allongé la durée de recherche de sa montre connectée suite à une autre mise à jour.