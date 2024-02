Pixel Watch : cette nouveauté de l’application photo Google va faire des heureux

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de montres connectées sous Wear OS, l'application Pixel Camera (anciennement Google Camera) se met à jour avec une fonctionnalité bienvenue.

Après un démarrage en demi-teinte, Google semble enfin redonner ses lettres de noblesse à Wear OS. Son système d'exploitation pour objets connectés, notamment les smartwatch, se perfectionne au fil du temps pour devenir une vraie alternative aux Apple Watch. Il n'y a qu'à jeter un œil aux nouveautés annoncées en décembre 2023 pour s'en convaincre. Mais si vous pouvez effectivement faire de plus en plus de choses avec la Pixel Watch 2 par exemple, il reste quelques points sur lesquels elle reste un peu trop basique.

Si vous avez une montre sous Wear OS au poignet, vous savez sûrement que vous pouvez vous en servir pour contrôler l'appareil photo de votre smartphone. Il faut au préalable installer l'application Pixel Camera, anciennement Google Camera, à la fois sur la smartwatch et sur le mobile. Une fois que tout est en place, il est possible depuis la montre de prendre une photo, faire un zoom avant ou arrière, désactiver le retardateur (par défaut de 3 secondes) et enfin basculer entre la caméra frontale et la caméra arrière. Pratique, mais on peut faire mieux.

L'application Pixel Camera se met à jour sur Wear OS avec une fonctionnalité très utile

Google profite de la mise à jour 9.2 de l'appli Pixel Camera sur Wear OS pour ajouter des fonctions manquantes depuis longtemps. Dans le menu hamburger, il y a désormais une ligne intitulée Modes. En la touchant, vous accédez comme son nom l'indique aux différents modes présents dans l'appareil photo du smartphone : Vision de nuit, Photo, Portrait, Vidéo, Ralenti et Time Lapse s'il est disponible. Plus besoin de les sélectionner obligatoirement sur le téléphone avant de s'en servir via la montre.

Cette nouveauté s'accompagne d'une légère refonte de l'interface de l'application. Vous trouvez maintenant un menu général Paramètres dans lequel se trouvent plusieurs sous-menus. Parmi eux, l'option pour choisir entre caméra frontale et arrière. Une légère perte de temps par rapport à la version actuelle, mais rien de rédhibitoire. Notez enfin que le retardateur possède aussi son propre sous-menu désormais, dans lequel vous pouvez le configurer sur 3 ou 10 secondes.

Source : 9to5Google