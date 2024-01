Garmin désactive une fonction clé de ses montres connectées sans avertir les utilisateurs

Mauvaise nouvelle pour les propriétaires de nouvelles smartwatches Garmin, le fabricant vient vraisemblablement de désactiver l’une des fonctionnalités clés de ses montres connectées.

Garmin, l'un des principaux fabricants de smartwatches et de trackers de fitness, a récemment publié une nouvelle mise à jour pour ses modèles Venu 3 et Venu 3S. Cependant, au lieu d'ajouter de nouvelles fonctionnalités ou de corriger des bugs, la mise à jour semble avoir supprimé l'une des fonctionnalités les plus populaires de ces appareils : la fonction d'électrocardiogramme (ECG).

La fonction ECG permet aux utilisateurs de mesurer leur rythme cardiaque et de détecter toute irrégularité, telle que la fibrillation auriculaire. Cette fonction a été annoncée par Garmin l'année dernière et devait être disponible sur la série Venu 3 après avoir reçu l'approbation réglementaire. Cependant, les utilisateurs qui ont installé la dernière mise à jour bêta ont signalé que la fonction ECG avait disparu de leur appareil.

Garmin supprime l’ECG de ses montres connectées

La mise à jour, appelée Beta 9.16, a été publiée dans le cadre du programme Beta de Garmin, qui permet aux utilisateurs de tester de nouvelles versions logicielles avant qu'elles ne soient officiellement lancées. La mise à jour peut être téléchargée directement depuis la smartwatch, en allant dans le menu principal, Paramètres, Système et Mise à jour du logiciel.

Selon Garmin, la mise à jour ne contient pas de nouveaux changements et est identique à la précédente mise à jour bêta, Beta 9.15, qui a été publiée il y a deux semaines. Cependant, les utilisateurs qui ont installé la mise à jour ont remarqué que la fonction ECG n'était plus disponible sur leur appareil et que la fonction ECG avait été supprimée de l'application Garmin Connect.

Étrangement, Garmin n'a donné aucune explication ni notification concernant ce changement, et n'a pas non plus fourni aux utilisateurs un moyen de revenir à la version stable du logiciel, dans laquelle la fonction ECG est toujours activée.

Ce n'est d’ailleurs pas la première fois que Garmin supprime une fonction de ses smartwatches sans avertissement. L'année dernière, la société a également désactivé la fonction ECG sur sa série Fenix 7, qui faisait également partie du programme bêta. Les utilisateurs qui possèdent à la fois la Venu 3 et la série Fenix 7 ont signalé qu'aucun de leurs appareils ne disposait désormais de la fonction ECG, de quoi peut-être pousser certains à se diriger vers d’autres fabricants.