Mozilla révèle enfin la date de fin de support de Firefox sur Windows 7, 8 et 8.1

La Fondation Mozilla, l'organisation derrière le populaire navigateur web open-source Firefox, a finalement révélé la date de fin de support pour Firefox sur Windows 7, 8, et 8.1.

Suite à l'arrêt du programme Extended Security Updates (ESU) de Microsoft pour ces systèmes d'exploitation en janvier 2023, les développeurs tiers ont progressivement cessé leur support. Cependant, Mozilla avait jusqu’à présent décidé de continuer à soutenir les utilisateurs de Firefox sur ces plateformes.

Dans un document publié sur le site officiel de Mozilla Support, il a été annoncé que les clients qui ne souhaitent pas passer à Windows 10 ou à la dernière version de Windows 11 peuvent continuer à utiliser Firefox 115 Extended Support Release (ESR) jusqu'en septembre 2024. Pendant cette période, Mozilla continuera à fournir des mises à jour de sécurité pour le navigateur, en veillant à ce que les utilisateurs puissent toujours naviguer sur internet en toute sécurité. Les 15 mois supplémentaires de support devraient laisser suffisamment de temps aux utilisateurs pour planifier et exécuter le processus de mise à jour.

Mozilla n’a pas le choix, il devra bientôt abandonner les anciennes versions de Windows

La décision de Mozilla de mettre fin au support de Windows 7, 8 et 8.1 est motivée par l'absence de support officiel de la part de Microsoft. En l'absence de mises à jour de sécurité pour ces systèmes d'exploitation obsolètes, la maintenance de Firefox devient de plus en plus coûteuse pour Mozilla et pose des risques potentiels pour les utilisateurs en raison de failles de sécurité connues.

Bien que la part de marché combinée de Windows 7 et 8/8.1 soit relativement faible (environ 5 %), Mozilla reconnaît qu'un nombre important de personnes utilisent toujours Firefox avec ces systèmes d'exploitation désormais non pris en charge. Si continuer à supporter ces systèmes pendant quelques mois supplémentaires n'est pas trop contraignant pour l'organisation à but non lucratif, ce n'est pas une solution durable à long terme.

La décision de Mozilla contraste avec celle d'autres grands navigateurs web tels que Google Chrome, Microsoft Edge, Brave, Vivaldi et Opera, qui ont tous déjà cessé de prendre en charge Windows 7, 8 et 8.1. Cette distinction souligne l'engagement de Mozilla envers ses utilisateurs et sa volonté de fournir une assistance continue dans des cas uniques.