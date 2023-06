Deezer s’engage contre les morceaux créés par l’IA en mettant en place des outils de détection

Deezer, le géant français du streaming musical, est conscient que les IA génératives posent peut-être un problème existentiel aux artistes et musiciens. La compagnie lutte activement contre leur possible prolifération.

Deezer se montre précurseur et « ouvre la voie à la détection de l’intelligence artificielle pour protéger l’avenir du streaming musical ». Selon les dirigeants, « dans un monde où la musique générée par l’IA prend rapidement son essor, Deezer renforce son engagement à aider les artistes à mieux monétiser leur musique, à lutter contre la fraude et à créer une meilleure expérience utilisateur pour les fans ».

À lire — Comparatif service de streaming musical : Spotify, Deezer, YouTube Music, Amazon Music, quel est le meilleur ?

Les plateformes de streaming accueillent des centaines de milliers de nouveaux morceaux chaque jour, et l’avènement des IA génératives ne fera que gonfler ces chiffres. Selon Jeronimo, le PDG de Deezer, il est donc « de plus en plus important de privilégier la qualité à la quantité et de défendre les vrais artistes qui créent un contenu de grande valeur […] L’objectif de Deezer est d’éliminer les contenus illégaux et frauduleux, d’accroître la transparence et de mettre au point un nouveau système de rémunération ».

Deezer conçoit des outils permettant de détecter les morceaux créés par une IA

Loin d’être un détracteur de l’Intelligence artificielle, il précise : « l’utilisation de l’IA générative présente des avantages considérables […] Nous avons l’occasion de faire les choses correctement dès le début de la révolution de l’IA et de ne pas commettre les mêmes erreurs que les géants des médias sociaux qui ont laissé les “fake news” inonder leurs plateformes. Nous le devons aux artistes et aux fans ».

Pour ce faire, Deezer est donc en train de créer un ensemble d’outils pour lutter contre les contenus créés par une IA. Assez ironiquement d’ailleurs, c’est encore grâce à l’IA que Deezer détectera la musique créée par… l’IA. L’identification de contenu sera principalement basée sur la technologie propriétaire « Radar ». Cette dernière peut identifier n’importe quel morceau même lorsque le signal est déformé ou que son tempo est modifié. Si un morceau est « flaggé » comme ayant été créé artificiellement, des métadonnées spécifiques lui sont appliquées.