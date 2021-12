Find N : Oppo aurait menti, le pli de l’écran n’est pas invisible

Oppo a officialisé aujourd’hui le Find N, son premier smartphone avec écran pliable. Selon les affirmations de son constructeur, le smartphone n’aurait aucun pli visible, contrairement au Galaxy Z Fold 3. Mais certains testeurs ont posté des photos sur les réseaux sociaux où la pliure est bien visible.

Durant deux jours, Oppo a présenté plusieurs grandes nouveautés durant les Inno Days 2021. Hier, la firme chinoise a dévoilé le MariSilicon X, son premier composant. Il s’agit d’un coprocesseur alimenté par l’intelligence artificielle et dédié au traitement des photos. Il arrivera dans le Find X4 Pro. La firme a également présenté AirGlass, des lunettes connectées dédiées à la réalité « assistée ». C’est un produit qui prend la place des Google Glass, un projet abandonné en 2017, suite à une vaste polémique sur le respect de la vie privée.

Aujourd’hui, la marque chinoise a présenté le Find N auquel nous avons consacré un article complet. Le Find N est présenté comme l’un des concurrents les plus sérieux du Galaxy Z Fold 3 que nous avons testé à la rentrée 2021. Il intègre deux écrans, dont un pliable fourni par Samsung. La fiche technique comporte également un Snapdragon 888, 8 ou 12 Go de Ram, 256 ou 512 Go de stockage, une double batterie de 4500 mAh, cinq capteurs photo donc l’IMX766 (capteur Sony de 50 mégapixels) que vous retrouvez dans le Find X3 Pro et deux capteurs selfies de 32 mégapixels. Le tout est vendu autour de 1200 euros (un peu moins pour la version 8+256 Go et un peu plus pour la version 12+512 Go).

Le pli du Find N d'Oppo n'est pas invisible

Lors de la présentation du Find N, Oppo a bien insisté sur les qualités de son écran interne et de sa charnière développée en interne. L’une de ses qualités est l’absence de pli visible au milieu de la dalle principale. Il est vrai que celle du Galaxy Z Fold 3 est marquée, comme nous avons pu le constater dans notre test complet. Résultat : ce n’est pas aussi lisse qu’avec un écran plat standard. Oppo affirme que cet effet est absent du Find. Mais ce n’est pas le cas.

Les premières photos et vidéos fleurissent actuellement sur les réseaux sociaux et sur YouTube, dont celle de Michael Fischer (alias MrMobile) dont est tiré la photo ci-dessus, ou celle de Marques Browlee, que vous pouvez retrouver en fin de cet article. Durant la présentation complète du produit par ce dernier, vous pouvez voir une séquence où il montre l’écran ouvert. Et vous remarquerez que le centre de l’écran est plié à plusieurs endroits. Bien sûr, cela dépendra de l’angle. Au début de la vidéo, le pli ne se voit pas. Mais sous certaines conditions, il se voit. Et s’il se voit, c’est qu’il se sent.

Ce n’est pas le seul exemple. De nombreux testeurs et influenceurs publient des photos du produit avec un pli. Et, d’une certaine manière, nous ne sommes pas vraiment choqués. Nous avons mis une excellente note au Galaxy Z Fold 3 cette année. Et pourtant, le pli est présent. C'est mécanique. C'est logique. C'est normal. En revanche, nous sommes un peu déçus par la promesse d’Oppo qui ne semble pas être tenue.