Crash Bandicoot On The Run : le jeu sortira fin mars sur iOS et Android

Crash Bandicoot va avoir le droit à une déclinaison mobile très bientôt. Développé par King (Candy Cursh), ce titre est un runner qui reprend l'esthétique de la série. Sa date de sortie sur Android est iOS est fixée pour le 25 mars. Ce mois-ci, on peut aussi signaler que Crash Bandicoot 4 arrive sur PS5.

Crash Bandicoot fait un retour fracassant ces dernières années. Après un remake des trois premiers volets et un quatrième épisode sorti en 2020, c’est un jeu mobile qui va faire une apparition sur Android et iOS : Crash Bandicoot On The Run.

Ce jeu est développé par King (Activision) surtout connu pour la saga des Candy Crush. Il sera disponible très bientôt, puisque vous pourrez le télécharger dès le 25 mars prochain sur l'AppStore et le PlayStore. En vous préinscrivant, il sera possible de débloquer un skin inédit. Notons que beaucoup de joueurs s’amusent déjà dessus, le titre étant disponible dans certain pays.

Joue là comme en 2013

Ici, nous n’avons pas un jeu de casse briques avec des bonbons, mais un runner infini. Un genre un peu désuet aujourd’hui mais qui a fait les beaux jours des gamers mobiles avec des titres comme Temple Run, JetPack Joyride ou Alto’s Adventure. One The Run reprend le principe de la course infinie pour l’inclure dans l’univers de Crash. On y contrôle donc le fameux héros à travers des décors inspirés de la saga. Il s’agira de glisser, sauter et de décaler sa course pour éviter les obstacles. Des combats de boss sont également à prévoir. Le tout sera free-to-play avec la possibilité d’acheter des skins cosmétiques.

Notons qu’On The Run n’est pas le seul jeu Crash Bandicoot à sortir ce mois-ci. En effet, l’épisode It’s About Time, déjà disponible sur PS4, aura le droit à sa déclinaison PS5 le 12 mars prochain. Dans cette version, les temps de chargements seront drastiquement réduits et le jeu tournera en 4K et 60 images par seconde. Plus encore, les graphismes seront affinés et les capacités de la DualSense mises à contribution. Si vous avez déjà le jeu sur PS4, cette mise à jour sera gratuite.