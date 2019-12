Stadia : Rise of the Tomb Raider et Thumper gratuits en janvier 2020

Les abonnés Stadia Pro pourront jouer gratuitement à Rise of the Tomb Raider : 20 Year Celebration et à Thumper dès le 1er janvier 2020. Pour rappel, ces jeux gratuits sont réservés uniquement aux abonnés Stadia Pro, qui en échange de 9,99€ par mois, vous donne plusieurs avantages comme la possibilité de jouer en 4K entre autres. Pour cette cuvée de janvier 2020, Google propose donc deux nouveaux titres à ses clients premium.

Rise of the Tomb Raider est la suite direct de Tomb Raider, reboot des aventures de Lara Croft sorti en 2013. Considéré comme le meilleur opus de la trilogie, cet épisode vous emmènera aux quatre coins du monde de la Syrie au Tibet à la recherche d’une mystérieuse source ancestrale censée prodiguer l’immortalité et soigner tous les maux de l’humanité.

Le jeu se veut beaucoup plus sombre et violent que le précédent et se réserve à un public adulte. La version 20 Year Celebration vous permet d’accéder à l’ensemble des DLC sortis jusqu’à maintenant, avec notamment l’extension Baba Yaga : le temple de la sorcière, 2 tenues, 5 skins, 7 nouvelles armes, un mode survie et Réveil Glacial, qui vous permettra d’affronter des zombies dans le célèbre manoir des Croft.

Thumper quant à lui est un jeu plutôt atypique, puisqu’il mêle rythme, action et vitesse. Vous incarnez un petit scarabée survitaminé qui devra suivre une longue ligne droite pour parvenir à la fin du niveau. Evidemment des obstacles se dresseront sur votre route, et il faudra faire preuve de réflexe pour ne pas être détruit. Si les premiers niveaux se déroulent sans trop de difficulté, la suite du jeu mettra vos nerfs à rude épreuve, et une dextérité hors du commun sera la bienvenue dans certaines situations.

Si vous êtes abonnés Stadia Pro, vous pourrez donc récupérer ces deux titres dès le 1er janvier 2020. Google en profite pour annoncer que Tomb Raider Definitive Edition, qui faisait partie des jeux gratuits de décembre, ne sera plus disponible gratuitement à partir du 31 décembre. Pour l’heure, cela fait donc 5 jeux gratuits (6 pour l’instant) à disposition des abonnés Stadia Pro parmi Destiny 2, Farming Simulator, Samuraï Shodown, et les deux titres présentés ci-dessus. Est-ce suffisant pour motiver un abonnement ? À vous de nous le dire.

Source : engadget