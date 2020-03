Final Fantasy VII Remake : Square Enix prévoit des perturbations pour la vente physique du jeu

Face aux contraintes sociales liées à l’épidémie de Coronavirus, Square-Enix explique que la sortie physique de Final Fantasy VII Remake sera fortement perturbées dans certaines régions du monde. L’éditeur japonais confirme cependant que, pour l’instant, la sortie du jeu, calée au 10 avril, ne sera pas reportée.

Final Fantasy VII Remake est l’un des jeux PlayStation 4 les plus attendus du printemps. Le premier épisode de ce remake, qui se déroule dans la ville futuriste de Midgard, sortira le 10 avril. Soit dans trois petites semaines. Les précommandes sont déjà en cours, pour ceux qui souhaitent réserver une copie. Trois versions sont proposées à des prix qui varient de 70 euros pour la version classique à 300 euros pour l’édition « Première Classe », en passant par une édition Deluxe déjà bien fournie pour les 90 euros demandés.

La date de sortie, qui avait déjà été repoussée en début d’année d’un bon mois (la date initiale était le 3 mars 2020), avait été choisie avant la crise liée au coronavirus. Aujourd’hui, la situation est totalement différente. Les magasins « non prioritaires » ne peuvent plus ouvrir. Les services de livraison faiblissent de plus en plus, alors que le commerce électronique bât son plein suite au confinement de la population. Un constat qui ne concerne pas que les Français. L’Italie, l’Espagne, l’Allemagne, le Portugal, la Belgique et même, plus localement, aux États-Unis.

Tout le monde ne sera pas servi le premier jour

Face à cette situation délicate, Square-Enix maintient la sortie du jeu au 10 avril. Dans un message posté sur les réseaux sociaux (que vous pouvez retrouver en fin de cet article), l’éditeur japonais confirme pour l’instant l’information, mais explique que la sortie physique du jeu sera très certainement impactée par la fermeture des réseaux de distribution, que ce soit en Europe ou outre-Atlantique. L’entreprise souhaite que tous les joueurs qui attendent le retour de Cloud, Tifa, Barrett et Aerith puissent acquérir leur version physique du jeu (et en profiter durant cette période de confinement). Mais cela sera certainement impossible.

Dans son message, Square-Enix ajoute qu’un nouveau message à propos de la sortie du jeu sera posté vendredi 20 mars, soit demain. D’ici là, la firme asiatique espère s’entretenir avec ses partenaires pour évaluer l’état du réseau de distribution qui se dégrade de jour en jour. Il se pourrait donc que la sortie physique puisse être suspendue dans quelques heures. Notez bien sûr que la version digitale du jeu (qui pèserait 100 Go sur le disque dur) devrait être proposée sur le PlayStation Store le même jour.