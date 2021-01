Final Fantasy 7 Remake aura droit à une version PS5 et PC améliorée, la sortie se précise

Une nouvelle rumeur affirme que Square-Enix travaille déjà sur une version optimisée de Final Fantasy VII Remake et destinée à la PlayStation 5. Celle-ci sortirait en même temps que la version PC, laquelle fait l’objet d’indiscrétions depuis un an. Ces deux lancements interviendraient à l’occasion de la levée de l’exclusivité du jeu sur PlayStation 4.

En avril dernier, Square-Enix présentait Final Fantasy 7 Remake, premier épisode d’une trilogie de jeux qui reprendront l’ensemble du scénario du jeu originel sorti sur PlayStation en 1997, mais avec une réécriture plus actuelle. Difficile exercice ici : créer une ambiance nouvelle, sans détériorer l’oeuvre d’origine. Nous avons publié un test complet de Final Fantasy 7 Remake à l’occasion de son lancement sur PlayStation 4. Et, même s’il est très différent du FF7 de la PS1 avec un gameplay inspiré de celui de Final Fantasy 15, il mérite amplement d’être joué.

Final Fantasy 7 Remake est une exclusivité de la PlayStation 4. Mais si vous avez acheté le jeu et que vous êtes l’heureux propriétaire d’une PlayStation 5, vous pouvez y jouer sur votre nouvelle console, grâce à la rétrocompatibilité. L’exclusivité court jusqu’au 10 avril 2021, information inscrite sur la boîte du jeu. Cela veut dire que, logiquement, d’autres versions pourraient apparaître dès le 11 avril 2021.

Dès le jour de la sortie de Final Fantasy 7 Remake, il y a neuf mois, nous savions que Square-Enix prépare également une version PC. En effet, plusieurs vidéos de présentation ont été tournée à partir d’un ordinateur et non d’une PlayStation 4. En outre, une rumeur affirme qu’une version PS5 est également dans les tuyaux. Une vraie version PS5. Cela sous-entend que cette mouture (ainsi que la version PC) profitera d’améliorations. En effet, à quoi cela servirait-il de développer une version PS5 si ce n’est pas pour peaufiner le jeu ?

Quelles améliorations faut-il attendre sur PS5 ?

Trois questions se posent quant à cette rumeur. D’abord, quelle est la teneur des améliorations de la version PS5 ? Nous attendons des textures peaufinées et un moteur graphique tirant parti des atouts de la PS5. Nous attendons aussi des temps de chargement très courts. Mais faut-il attendre du contenu supplémentaire ? Ce n’est pas sûr, mais ce n’est pas impossible non plus. Loin de là, même. Nous pensons également qu'il pourrait être proposé en Edition Deluxe uniquement, incluant les bonus. Mais ce n'est qu'une hypothèse.

Ensuite, Final Fantasy 7 Remake peut-il arriver sur Xbox Series X ? Plusieurs rumeurs évoquent cette possibilité. Une fois encore ce n’est pas impossible, puisque de nombreux opus de la saga sont disponibles sur Xbox. Cependant, l’exclusivité d’un an signée entre Sony et Square-Enix pour la PS4 pourrait intégrer une clause plus longue concernant les consoles concurrentes. Ainsi, Square-Enix pourrait développer le jeu sur PS5 et sur PC, mais pas sur Xbox.

Enfin, dernière question, faut-il attendre les deux prochains épisodes de la trilogie Final Fantasy 7 Remake sur PlayStation 4 ? Tous les éditeurs vont progressivement passer à la génération suivante de console. Sony a promis que la PS4 a encore de beaux jours devant elle. Mais Square-Enix fera-t-il le choix de sortir deux versions de ces deux futurs jeux, compte tenu des coûts ? Nous n'en sommes pas si sûrs.

Source : Gamerant