Fin des voitures thermiques : vers une annulation de la mesure polémique ?

L'interdiction de la vente des voitures thermiques neuves, la mesure phare de l'Union Européenne, déjà menacée ? C'est en tout cas ce que laisse entendre un manifeste politique du PPE, l'un des principaux groupes politiques européens. Explications.

Comme vous le savez probablement, les citoyens de l'Union européenne vont être amenés à se rendre aux urnes en juin 2024 pour élire leurs nouveaux représentants au Parlement européen. En amont de ce rendez-vous politique important, les différents partis en lice ont commencé à présenter leurs programmes respectifs.

C'est notamment le cas du PPE (Parti populaire européen), un groupe de centre-droit et accessoirement l'un des plus importants partis d'Europe. Dans son manifeste, le PPE dresse une feuille de route et détaille ses projets dans les différentes catégories (santé, économie, etc.). Or, une note présente dans la partie Transport a attiré l'attention.

Voici ce qu'on peut y lire : “Nous rejetons une politique d'interdiction – telle que l'interdiction des moteurs à combustion – et la réviserons également dès que possible”. Voilà qui a le mérite d'être clair. En d'autres termes, si le PPE accède au pouvoir européen, le parti est déterminé à faire annuler la mesure (ou du moins la modifier en profondeur) tant polémique relative à l'interdiction de la vente de voitures thermiques neuves dès 2035 sur le Vieux Continent.

Le principal parti européen veut réviser la fin du thermique

Précisons que la position du PPE sur le sujet n'est pas nouvelle. Lors des différentes débats sur la fin du thermique, le législateur allemand Jens Gieseke (le représentant officiel du PPE) s'est constamment opposé à la mesure, critiquant au passage “l'idéologie de l'interdiction” adoptée par l'UE.

Pour le politique, cette mesure risque notamment de produire un effet “La Havane”. “Après 2035, nos rues pourraient devenir pleines de voitures anciennes, car les voitures neuves (ndrl : il fait référence aux modèles électriques) ne seront pas disponibles ou ne seront pas abordables. L'accord aujourd'hui a fermé la porte aux nouveaux développements technologiques et a mis tous les oeufs dans le même panier”, dénonçait-il en octobre 2022.

Une déclaration inquiétante pour l'UE

Que peut-on penser de cette déclaration du PPE ? Concrètement, le groupe le plus important du Parlement européen a fait part de son intention de rouvrir un dossier pourtant clos, et de modifier une mesure ratifiée par le Parlement et les Etats membres. Ce qui n'est pas rien.

Pour rappel , l'interdiction de la vente des voitures thermiques dès 2035 a été votée en octobre 2022 par les 27 Etats membres de l'UE. Mais rapidement, certains pays dotés d'une industrie automobile puissante comme l'Allemagne et l'Italie ont commencé à s'opposer au projet en réclamant l'instauration de certaines exceptions.

L'Allemagne exigeait notamment des engagements en faveur des carburants synthétiques. Finalement, l'Europe a cédé, de peur de voir la mesure totalement bloquée. Ainsi, les constructeurs pourront toujours vendre des voitures thermiques après 2035, à condition qu'elles fonctionnent à l'e-fuel.

Source : Euractiv