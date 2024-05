Le déploiement de la fibre optique a pris du retard, les objectifs pour 2025 seront-ils tenus ?

Le nombre de raccordements à la fibre optique a été en-dessous des attentes en 2023. Le taux de couverture atteint désormais 86 %, pour un objectif de 98 % d'ici fin 2025.

L'année 2023 n'a pas été à la hauteur des attentes en termes de déploiement de la fibre optique en France, selon l’Observatoire de la transition numérique des territoires. 3,5 millions de prises ont rejoint le réseau l'année dernière, en deçà des prévisions de 4,17 millions de prises annoncées il y a un an. Au total, 38 millions de locaux étaient raccordables au 31 décembre 2023, soit une couverture de 86 % en FTTH.

Les objectifs fixés par le Plan France Très Haut Débit pour l'horizon 2025 sont encore atteignables, estime InfraNum. “Si le rythme de déploiement ralentit logiquement compte tenu des difficultés rencontrées dans les derniers tours de piste, il faut rester concentrés pour fournir les derniers efforts”, a commenté le président de cette fédération de professionnels des infrastructures de télécommunications.

Malgré les déploiements, la pénétration de la fibre ralentit

Au rythme actuel des déploiements, le taux de couverture du territoire s’élèvera à environ 96 % en 2025, soit un gain de 10 points en deux ans. Mais il existe un scénario encore plus optimiste. Si les engagements de couverture d’Orange en zone AMII (Appel à Manifestation d'Intention d'Investissement) et ZTD (Zone Très Dense) sont tenus, il sera possible d'atteindre les 98 % de couverture en 2025.

L'Observatoire introduit cette année un nouvel indicateur, mettant en lumière le taux de communes ayant atteint un taux de complétude supérieur à 98 %. En 2023, 36 % des communes en zone RIP (Réseau d'Initiative Publique) dépassait ce seuil, contre 10 % des communes situées en zone d’initiative privée. Comme le note le rapport, la question du financement des raccordements complexes reste un problème pour parvenir à la complétude.

Par ailleurs, la couverture totale du territoire est loin de garantir des résultats en matière de commercialisation du réseau fibre. Si les opérateurs d’infrastructures réseau et les collectivités peinent à daigner à financer les derniers raccordements, c'est qu'ils constatent “un plafond de verre autour des 70 %”. Si un sprint s'opère à l’ouverture des réseaux (30 % à 6 mois et 50 % à 2 ans), le taux de pénétration de la fibre dans les foyers stagne ensuite entre 50 et 70 %. Les réfractaires devront bien y passer à un moment : le démantèlement du réseau cuivre a commencé en début d'année.

Source : InfraNum