La 5G progresse en France, mais est-elle vraiment utile ?

Si la 4G reste largement dominante, la 5G commence à creuser son trou en France. Mais on constate que les utilisateurs consomment assez peu de données mobiles, amenuisant l'intérêt de passer aux dernières technologies de réseau.

L'Arcep a publié les résultats de son observatoire du marché télécom français pour l'année 2023. On y apprend que la 5G continue de se démocratiser, avec cinq millions de cartes SIM supplémentaires activées l'année dernière, une hausse de 64 % par rapport à 2022. Au 31 décembre 2023, on comptabilisait 14 millions de cartes SIM utilisées sur les réseaux 5G.

La 4G reste toutefois largement majoritaire, et continue même de croitre. 87 % des cartes SIM en circulation et toujours actives ont eu recours au réseau 4G en 2023, contre seulement 17 % pour le réseau 5G, qui progresse de 10 points sur la période. L'Arcep recense 83,4 millions de cartes SIM au 31 décembre 2023, dont 76,3 millions de forfaits. La croissance diminue et a atteint son plus bas historique, “soit + 1,2 million en un an après neuf années de hausses comprises entre + 2 et + 3 millions”.

Les utilisateurs adoptent la 5G, mais pour une consommation de data faible

Si la 5G s'impose de plus en plus dans notre quotidien, est-elle vraiment indispensable ? Les chiffres de consommation de données de l'Arcep ont tendance à nous faire penser que non. “Les clients actifs sur les réseaux mobiles consomment 14 Go par mois en moyenne en 2023″. Souvent connectés en Wi-Fi, les utilisateurs n'ont donc pas tellement recours à la data. C'est sans doute pourquoi la 4G reste si populaire : elle est suffisamment rapide pour les usages de la plupart des Français.

On constate également que si les opérateurs communiquent beaucoup sur leurs généreux forfaits à plusieurs dizaines de Go (voire plus de 100 Go) par mois, en pratique, les utilisateurs n'ont pas réellement besoin d'une telle enveloppe de données mobile. Bien sûr, il s'agit d'une moyenne et certains utilisateurs consomment beaucoup plus. Mais cela signifie aussi que toute une partie de la population utilise bien moins que 14 Go mensuels.

Comme depuis 2014 (exception faite de 2020 et du confinement), la consommation vocale continue de diminuer (- 4 % en un an en 2023). En moyenne, le possesseur d'un mobile passe 3h28 par mois en appel voix standard. Le SMS faiblit aussi, concurrencé par les applications de messagerie comme WhatApp. On compte 106 SMS envoyés par mois et par carte SIM en 2023, soit 12 de moins qu'en 2022.

Source : Arcep