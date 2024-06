Clients Orange, la 5G va être gratuite pour vous, voici comment en profiter

Orange annonce une nouvelle qui va ravir bon nombre de ses clients mobiles : le passage gratuit à un forfait 5G. On vous explique de quoi il retourne.



La France a beau être encore largement dominée par la 4G, le réseau mobile 5G gagne progressivement du terrain. Certains n'ont pas encore franchi le pas, estimant que le gain de vitesse et de stabilité ne vaut pas la peine de payer un forfait plus cher. Si vous faites partie de ces gens qui hésitent encore, vous allez peut-être avoir la chance de tester la 5G gratuitement histoire de voir ce qu'elle a dans le ventre. En l’occurrence, c'est Orange qui régale. Mais qu'est-ce qui explique cette soudaine générosité de l'opérateur ?

Ce sont les Jeux olympiques de Paris 2024 qu'il faut remercier. Le coup d'envoi des épreuves aura lieu le 26 juillet avec le défilé des athlètes en compétition sur les quais de la Seine. On y attend 326 000 spectateurs et forcément, les smartphones seront de sortie pour immortaliser l’événement, chacun s'empressant d'envoyer photos et vidéos à celles et ceux qui n'auront pas la chance de se trouver là. C'est justement sur ce point qu'Orange veut que tout ce passe sans encombre.

Orange va activer la 5G gratuitement chez tous ses clients mobiles

Jean-François Fallacher, directeur général d’Orange France, l'assure : “Cela fait des mois que nous préparons l’événement. Les quais de la Seine n’ont jamais été utilisés pour répondre à un tel besoin et nous travaillons justement pour que la fluidité du réseau soit à la hauteur pour nos clients“. Pour l'occasion, plus d'une dizaine d'antennes 5G temporaires ont été installées dans la capitale.

Lire aussi – JO 2024 : pourquoi il faut éviter de vous faire livrer des colis pendant les épreuves

Si vous êtes client mobile Orange, vous allez pouvoir en profiter. À partir du 3 juin et jusqu'au 8 septembre 2024, ces derniers vont automatiquement basculer vers un forfait 5G. L'opération est gratuite et ne nécessite aucune action de votre part. La seule condition est de posséder un smartphone compatible. Après le 8 septembre, vous rebasculerez vers votre forfait 4G précédent qui ne sera pas modifié.

Pour ce qui est de Free, Bouygues Telecoms et SFR, aucune initiative de ce genre n'a été annoncée à l'heure où nous écrivons ces lignes, mais tout espoir n'est pas perdu. Renaud Kayanakis, spécialiste des télécoms au sein du cabinet Sia Partners, explique que si “les autres opérateurs ont peut-être moins investi sur cet événement éphémère, il est probable que ce ne soit pas le cas cet été. Tous auront ajouté des antennes mobiles dans la capitale“.

Source : Le Parisien