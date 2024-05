C’est l’hécatombe pour SFR, l’opérateur perd toujours plus d’abonnés sur le mobile et le fixe

Les derniers chiffres dévoilés par SFR ne sont pas bons. L'opérateur perd beaucoup d'abonnés sur le mobile et le fixe, plus que sur l'ensemble de l'année passée. L'hémorragie ne semble pas près de s'arrêter.



Rien ne va plus pour l'opérateur eu carré rouge. Depuis le rachat par Numericable en 2014, SFR ne parvient pas à maintenir un équilibre suffisant entre les départs et les nouveaux inscrits. On se souvient qu'à peine 2 ans après l'opération, près de 3 millions de clients avaient résilié leur abonnement fixe ou mobile. La situation a évolué depuis, mais une constante demeure : SFR perd toujours plus d'abonnés tandis que ses dettes colossales ne cessent de s'accumuler et de lui mettre des bâtons dans les roues.

Faire baisser ces dettes est la priorité absolue de SFR. Sa maison-mère Altice cherche pour cela à vendre plusieurs de ses possessions comme son pôle médias composé entre autres de BFMTV et RMC, ou encore son activité XpFibre. Au-delà de ces opérations, les consommateurs sont également impactés puisque après avoir réduit les périodes promotionnelles à 6 mois au lieu de 12, SFR est devenu le premier opérateur français à les supprimer totalement. Les résultats d'une telle politique ne se sont pas fait attendre.

SFR continue de perdre beaucoup d'abonnés sur le mobile, le fixe est aussi en baisse

Les chiffres communiqués pour le premier trimestre 2024 ne rassurent pas, bien au contraire. En 3 mois, 487 000 abonnés mobiles ont quitté l'opérateur, et 77 000 abonnés fixes en ont fait de même. Pour mettre ces résultats en perspective, dites-vous que sur l'ensemble de l'année 2023, les pertes n'étaient “que” de 315 000 sur le mobile et 158 000 sur le fixe. SFR compte désormais 19,967 millions de clients mobiles et 6,314 millions de clients box.

Le tableau n'est pas entièrement noir pour autant. L'opérateur progresse sur la fibre et côté mobile, il reste deuxième derrière Orange et ses 24 millions d'abonnés. Reste que tous les autres indicateurs sont en baisse, notamment le chiffre d'affaire d'Altice qui diminue de 3,8 % sur un an. Il est trop tôt pour savoir si tout cela aura des répercussions sur le prix des abonnements SFR, mais étant donné la situation, une nouvelle augmentation à plus ou moins court terme n'est pas à exclure.