La fibre optique atteint-elle un plafond de verre en France ?

La progression de la fibre optique en termes d'abonnements continue de ralentir en France. En atteignant le fameux seuil des 70 % de parts de marché, la technologie pourrait avoir touché un plafond de verre. Mais des motifs d'espoir apparaissent aussi.

L'Arcep (Autorité de Régulation des Communications Électroniques, des Postes et de la distribution de la Presse) a publié les résultats de son étude sur l'évolution du marché des services fixes à haut et très haut débit pour le premier trimestre 2024. Le rapport indique que la fibre optique continue de gagner du terrain en France, mais à un rythme de moins en moins soutenu.

Nous apprenons que le nombre d’abonnements en fibre optique atteint 22,2 millions fin mars 2024. L'autorité dénombre 810 000 abonnements supplémentaires à cette technologie au premier trimestre 2024. Par rapport aux 895 000 forfaits en cours de suscription en plus recensés sur la même période en 2023, la croissance est donc en baisse.

La fibre optique est déjà bien installée en France

Surtout, la fibre représente désormais près de 70 % du nombre total d’abonnements internet à haut et très haut débit. Ce seuil symbolique est souvent considéré comme un plafond de verre dans l'industrie des télécoms. InfraNum, une fédération française de professionnels du secteur des infrastructures de télécommunications, expliquait il y a peu que même en améliorant le taux de couverture, elle constatait une difficulté de la fibre à pénétrer le marché au-delà des 70 %, que nous venons donc d'atteindre.

Après un départ en fanfare, la croissance de la fibre optique a logiquement ralenti depuis des années, les foyers intéressés étant pour la plupart déjà équipés. La France a été une pionnière en Europe dans l'accès et la commercialisation de la fibre optique. Si des pays comme l'Espagne et la Suède ont réussi à l'imposer plus rapidement sur leur territoire, l'hexagone est loin devant l'Allemagne, le Royaume-Uni ou la Belgique, par exemple.

Il est probable que la tendance continue à la baisse, mais les opérateurs devraient tout de même parvenir à convaincre de nouveaux utilisateurs encore quelque temps. Donnée intéressante, les 810 000 abonnements en fibre optique supplémentaires dépassent les 680 000 nouveaux locaux raccordés sur la période, signifiant qu'il existe toujours un effet de rattrapage. Les déploiements ne sont pas les seules sources de nouveaux abonnés. Et rappelons qu'avec le démantèlement du réseau cuivre en cours, certains utilisateurs récalcitrants n'auront pas trop choix que de passer à la fibre.

Source : Arcep