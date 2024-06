SFR propose la 5G à tous ses abonnés sans surcoût… Enfin presque !

L'opérateur SFR annonce l'intégration de la 5G à tous ses forfaits mobiles sans surcoût. Cette décision marque la fin des offres 4G chez SFR, quatre ans après le lancement commercial de la nouvelle génération de réseau mobile en France.

Jusque-là, seuls les forfaits haut de gamme de SFR incluaient un accès 5G. Les abonnés devaient opter pour des formules plus onéreuses pour bénéficier des performances accrues de cette technologie. Désormais, SFR ouvre grand les portes de la 5G à l'ensemble de sa base d'abonnés disposant d'un forfait data.

Un changement de cap assumé pour relancer SFR sur le mobile après des résultats décevants ces derniers trimestres. Au premier trimestre 2024, l'opérateur a essuyé une perte nette de plus de 500 000 abonnés mobiles, la plupart au profit de son concurrent Free Mobile. En intégrant la 5G partout, SFR espère renforcer l'attractivité de ses offres, à l'approche notamment des Jeux Olympiques de Paris 2024.

SFR offre la 5G à presque tous ses abonnés

Cette “simplification choc”, comme la décrit SFR, se concrétisera mi-juin par le basculement automatique et gratuit de tous les forfaits 4G existants vers la 5G. L'opérateur promet également une générosité accrue en données sur la majorité des paliers tarifaires, allant jusqu'à 200 Go en 5G pour 19,99€/mois sans engagement.

Seul un micro-forfait à 5,99€ résistera, sans 5G, aux nouvelles orientations de SFR, puisqu’il faudra débourser 3 euros de plus. L'objectif est de proposer une expérience mobile simplifiée, sans plus aucune distinction entre réseaux 4G et 5G au sein de la gamme.

L'annonce de l'opérateur au carré rouge intervient quelques jours après une initiative similaire d'Orange. Ce dernier a décidé d'offrir la 5G gratuitement à tous ses abonnés pendant les trois mois des JO de Paris. Une période promotionnelle que SFR semble vouloir dépasser en optant pour un basculement “pérenne” selon ses dires.

Cette vague de démocratisation de la 5G pourrait bien s'étendre aux autres opérateurs d'ici peu. Chez Bouygues Telecom, la 5G reste cantonnée aux nouveaux forfaits tandis que Free maintient encore une partie de sa gamme en 4G. Il reste aussi à voir si Orange va finalement décidé de permettre à ses abonnés de conserver la 5G après la période promotionnelle des JO de Paris 2024.