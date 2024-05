Starlink teste les appels en visio par satellite pour tous, voici quand ça arrivera chez vous

SpaceX vient de franchir une étape importante avec son service satellite Direct to Cell. L'entreprise a réalisé un appel vidéo réussi avec des téléphones standards non modifiés. Le lancement du service est prévu pour la fin de l'année.

SpaceX continue de repousser les limites de la connectivité par satellite. En janvier 2024, l'entreprise a réalisé une avancée significative en transmettant le premier SMS via un satellite Starlink en collaboration avec T-Mobile. Cette technologie, qui s’appuie sur le Direct-to-Device (D2D), permet de transmettre des messages texte sans modification des smartphones. Cette prouesse s'inscrit dans une série d'actions qui visent à améliorer la couverture et la fiabilité des communications, même dans les zones les plus reculées.

Depuis 2022, SpaceX développe un service de téléphonie par satellite qui devrait être lancé en 2024. Il y a quelques mois, l'entreprise a démontré qu'un smartphone pouvait atteindre une vitesse de téléchargement de 17 Mb/s directement via un satellite Starlink, sans besoin d'équipements spécialisés. Récemment, l'entreprise a franchi une nouvelle étape en démontrant un appel vidéo réussi entre deux employés utilisant un téléphone non modifié connecté au Direct to Cell.

Ces employés de SpaceX on réalisé le premier appel vidéo par satellite

Sur la plateforme X (anciennement Twitter), SpaceX a partagé une vidéo montrant un employé réalisant un appel vidéo avec un de ses collègues via le service Direct to Cell. Ce qui rend cette démonstration remarquable, c'est l'utilisation de téléphones standards – un iPhone et un Google Pixel dans ce cas -. Ils ne sont pas modifiés, ce qui prouve ainsi la faisabilité de la technologie. Bien que la qualité de l'appel vidéo soit encore perfectible, le test montre que le service fonctionne correctement.

Lorsque Direct to Cell sera lancé plus tard cette année, il prendra en charge les SMS dans un premier temps. Les services de voix et de données suivront en 2025. En envoyant une lettre à la Federal Communications Commission (FCC) il y a deux mois, SpaceX avait déjà affirmé que le service “répondait ou dépassait les objectifs de test“. Cette avancée rapproche l'entreprise de son objectif de fournir une couverture satellite globale et accessible, peu importe où vous vous situez.