Clap de fin pour la 2G et la 3G, de nombreux smartphones seront bientôt inutilisables

Les opérateurs du monde entier se préparent à faire disparaître la 2G et la 3G. En effet, l'arrivée de la 5G marque la fin pour ces réseaux d'un ancien temps, devenu obsolète pour la grande majorité des smartphones. mais qu'en est-il des autres appareils, comme les voitures, le matériel de navigation ou même médical ? Pour ces derniers, les choses se compliquent.

Cela fait maintenant presque vingt ans que la 3G est venue bouleverser notre utilisation des smartphones et de nombreux autres appareils. Descendante de la 2G, elle-même capitale dans le développement de plusieurs secteurs, elle a démocratisé l'accès à Internet où que l'on soit, à condition de ne pas être trop regardant sur les vitesses de chargement. Aujourd'hui, c'est donc une page qui se tourne. La 5G, déployée en masse à travers le monde fin 2021, enterre peu à peu ses ancêtres. À raison de 1,5 millions de sites installés pour plus de 500 millions d'utilisateurs, le réseau nouvelle génération assoie peu à peu sa domination.

C'est donc tout naturellement que les opérateurs préparent la mise à mort de la 2G et la 3G. L'enjeu aujourd'hui est en effet de libérer de la bande passante pour le déploiement de nouvelles antennes 5G et même se montrer prévoyants 6G. Aux États-Unis, par exemple, les choses vont s'accélérer cette année pour AT & T, Verizon et T-Mobile, les trois opérateurs du pays. Le premier s'attelle d'ailleurs à la tâche depuis 2017 pour son réseau 2G, assurant ainsi que 99% de ses abonnés sont au moins passés à la 3G. T-Mobile a signé la date de sa 3G au 1er juillet 2022, Verizon avant le 31 décembre.

Partout dans le monde, c'est la fin de la 2G et de la 3G

Les États-Unis ne sont d'ailleurs pas les seuls à avoir entamé la transition. En 2019, le ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information a annoncé que ses réseaux 2G et 3G étaient en voie de disparition. Puis, en fin d'année dernière, c'était au tour de nos amis d'outre-manche ont passé un accord avec Vodafone, EE, O2 et Three UK pour mettre en place la « suppression progressive » des réseaux d'un autre temps d'ici 2033.

En effet, l'Europe est un peu à la traîne comparé au reste du monde. Vodafone, entre autre, a déclaré que son réseau 2G perdurera au moins jusqu'en 2025 en Belgique, date qui pourrait être repoussée à l'avenir. Quant à la France, le déploiement de la 5G avec désormais plus de 30 000 antennes sur le territoire finira bien par sonner le glas des anciens réseaux. Google, lui n'attend plus : Android 12 propose d'ores et déjà de désactiver la 2G sur son smartphone.

Quelles conséquences pour l'arrête de la 2G et de la 3G ?

Bien que la plupart des utilisateurs d'aujourd'hui ont abandonné depuis longtemps la 2G, certains persistent encore à utiliser le réseau. Or, la Federal Communications Commission, aux États-Unis, rappelle que les téléphones restés sur la 2 G et la 3 G ne pourront plus passer ni recevoir des appels ou messages une fois les réseaux disparus. Et ça ne s’arrête pas là.

Si vous pensez que vous n’êtes pas concernés, sachez que la 3G est encore massivement utilisée par les smartphones modernes. Lorsque la connexion 4G ou 5G est trop faible, c’est bien le réseau 3G qui prend la relève. Dans les zones rurales, de nombreuses n’ont pas encore accès à la dernière génération de télécom et doivent se contenter de ses aînées.

Ces dernières ne sont pas les seules, puisque de nombreux modes transport comptent sur la 3G pour se repérer et naviguer en cas de perte de connexion filaire, à l’instar des bateaux. Les voitures commercialisées entre 2010 et 2021 utilisent elles aussi le réseau pour télécharger des mises à jour ou encore afficher les données GPS. En d’autres termes, ces véhicules pourraient devenir inutilisables une fois le courant pour la 3 G coupé.