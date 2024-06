Orange lance Cybersecure, “le Waze de la cybersécurité”

L'opérateur Orange présente une solution de cybersécurité déclinée en deux ensembles d'outils, l'un gratuit et participatif, l'autre payant.



C'est malheureusement une réalité : le nombre de cyberattaques est en constante augmentation. Si leur croissance est encore plus forte à l'approche de certains événements particuliers comme les Jeux olympiques, le constat est général. Et pas besoin d'être une grande entreprise pour en être la cible. Les particuliers sont régulièrement touchés, que ce soit directement sur leurs appareils, ou via les sites auxquels ils sont inscrits comme Pôle Emploi.

Dans ce contexte, les fournisseurs d'accès à Internet sont conscients qu'ils sont souvent la première ligne de défense contre les menaces. Chacun propose d'ailleurs une solution de cybersécurité prenant généralement la forme d'un antivirus. Orange aussi veut se poser comme défenseur des internautes, en précisant que seuls 15% des Français se sentent suffisamment protégés des menaces du Web. Il dévoile ainsi 2 nouveaux services dédiés.

Orange présente deux solutions de cybersécurité dont l'une gratuite et accessible à tous

Le premier outil est le portail Orange Cybersecure. Sa particularité est qu'il n'est pas nécessaire d'être client chez le fournisseur pour en profiter. Il comprend :

L'accès à un moteur de vérification de liens suspects développé avec Orange Cyberdefense .

développé avec . Des actualités concernant les arnaques en ligne et des conseils pour s'en protéger.

Des ateliers en ligne gratuits de sensibilisation aux risques numériques.

Lire aussi – Ransomware : plus de 100 serveurs neutralisés lors d’une opération sans précédent, les autorités assomment les pirates

La deuxième offre prend la forme du Pack Orange Cybersecure. Cette fois-ci, il est disponible uniquement si vous avez un abonnement Orange ou Sosh. Pour 7 € par mois, sans engagement, le pack contient :

La suite de sécurité Orange , qui protège jusqu'à 10 appareils du foyer (mobile, ordinateur, tablette) et repose en partie sur Bitfender , célèbre solution de cybersécurité.

, qui protège (mobile, ordinateur, tablette) et repose en partie sur , célèbre solution de cybersécurité. Le blocage des appels fixes et mobiles indésirables .

. Une assistance par des spécialistes Cyber, formés par Orange, 7 jour sur 7 de 8h à 22h.

Le système permettant de bloquer les appels indésirables sur mobile prend la forme d'une fonctionnalité à activer depuis le menu Compte de son application Orange et moi. L'intelligence artificielle joue un rôle, et on suppose qu'elle sert à discerner plus efficacement si le numéro est réellement un spam ou non. Juger de l'efficacité réelle de l'outil face aux autres solutions de ce type, notamment celles qu'intègrent Google et Apple par défaut sur leurs smartphones, devra attendre des tests.

Lancé en partenariat avec Orange Cyberdefense, le pack payant est présenté comme “6 fois plus efficace que les solutions traditionnelles“. Là aussi, l'IA enrichie le système, sans que l'opérateur ne précise à quel niveau elle agit exactement.

Le moteur de vérification des liens suspects d'Orange est participatif, il évolue grâce aux internautes

Le portail est présenté comme le “Waze de la cybersécurité“, une comparaison qui fait référence à son aspect participatif. Ainsi, tout le monde peut soumettre des liens suspects au moteur de vérification. L'opérateur indique que sur avril et mai 2024, il a reçu 150 000 signalements en provenance de ses employés ou partenaires, et que les internautes peuvent aussi participer. Cybermalveillance, portail du gouvernement, a également collaboré à l'élaboration du site.

Le portail contenant les actualités et le moteur sera mis en ligne à disposition de tous le 6 juin 2024. Le même jour, les clients Orange et Sosh pourront souscrire au Pack Orange Cybersecure via leur espace client. Notez que si vous êtes abonnés Orange Max, vous y avez droit gratuitement.