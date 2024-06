Cette filiale d’Orange propose des forfaits téléphoniques premium à 2000€ par mois

Si vous pensiez que votre forfait mobile était cher, vous ne connaissez peut-être pas Parnasse. Cette filiale premium d'Orange propose une gamme de forfaits mobiles aux tarifs stratosphériques, réservée à une clientèle des plus fortunées.



Pour les clients qui ont un budget très élevé, Orange propose via sa filiale Parnasse des forfaits mobiles Premium qui coûte de 120€ à 2000€ par mois. Dédiées aux globe-trotteurs aisés, ces offres se déclinent en cinq paliers distincts, chacun promettant des services illimités d'appels, SMS/MMS et data mobiles dans des zones géographiques de plus en plus étendues.

Au-delà des prestations de base, Parnasse a également prévu toute une panoplie de services premium pour ses abonnés les plus dépensiers. Parmi les avantages exclusifs : le remplacement annuel par un smartphone haut de gamme neuf, la livraison d'un téléphone de remplacement en quelques heures en cas de vol, ou encore un “coach numérique” personnel disponible 24h/24 et 7j/7. L'opérateur promet aussi de simplifier la gestion des sinistres, en se chargeant des démarches administratives auprès des assurances en cas de casse ou de vol du mobile.

Que proposent les offres premium de Parnasse ?

Le premier forfait à 120€/mois couvre ainsi l'Europe, tandis que le palier supérieur à 200€ ajoute les États-Unis et le Canada. Pour 400€ mensuels, les clients pourront consommer des données sans compter en Europe et outre-Atlantique, et jusqu’à 50 Go par mois dans une vaste « zone internationale ».

Les deux formules les plus onéreuses à 1200€ et 2000€ par mois offrent quant à elles un accès illimité aux réseaux du monde entier, avec respectivement 10 Go et 30 Go de données mobiles dans les pays hors zones principale et secondaire.

Si le niveau de services semble à la hauteur des tarifs astronomiques pratiqués, Parnasse cible toutefois un segment de niche très spécifique avec cette offre. En contrepartie d'un abonnement mensuel qui dépasse le salaire moyen français, ses clients les plus fortunés pourront bénéficier d'une expérience mobile taillée sur mesure pour un mode de vie globalement connecté. Il reste à savoir si ces forfaits mobiles premium arriveront ou non à convaincre. Si vous ne voulez pas des services plus « premium » cités précédemment, il est possible d’avoir accès à des enveloppes de data dans tous les pays du monde pour bien moins cher chez d’autres concurrents.