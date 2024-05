6G : cette découverte géniale garantit une stabilité à toute épreuve, fini les coupures de connexion à répétition

Les chercheurs de Penn Engineering ont miniaturisé un nouveau filtre pour les signaux sans fil 6G. Ce filtre “tout-en-un” permettrait aux appareils portables comme les smartphones de bénéficier d'une connectivité sans fil fiable sur des bandes spécifiques.

Dans un monde où les appareils sans fil sont omniprésents, la qualité de la connectivité est au centre de toutes les préoccupations. Les interférences ou “bruit de signal“, sont l'une des principales causes de connexions instables, d'appels interrompus et de communications saccadées. Avec l'émergence rapide des standards de communication modernes comme la 5G et la 6G, le besoin de solutions efficaces pour gérer ces coupures devient crucial. Jusqu'à présent, les filtres utilisés n'étaient pas toujours fiables, et nécessitent des dispositifs séparés pour chaque canal de communication.

Des ingénieurs de l'Université de Pennsylvanie ont développé un filtre sans fil 6G “tout-en-un” capable de bloquer d'autres fréquences indésirables. Cet appareil miniature peut changer ses réglages en temps réel pour permettre uniquement les fréquences désirées. Il offre ainsi une solution plus compacte et polyvalente pour les appareils portables. Ce nouveau filtre utilise un matériau magnétique pour générer des ondes magnéto-statiques microscopiques qui résonnent à différentes fréquences.

Ce mini filtre garantit une connexion stable en 6G dans les zone saturées

Le filtre sans fil 6G de Penn Engineering combine un aimant permanent avec des aimants “programmables” mobiles qui permettent de modifier dynamiquement le champ magnétique et d'ajuster les fréquences en continu. Contrairement aux filtres traditionnels, qui nécessitent des électroaimants encombrants et gourmands en énergie, ce dernier est compact et économe en énergie. Après avoir réglé le champ magnétique souhaité, le circuit ne nécessite plus d'énergie pour maintenir l'état magnétique, ce qui le rend particulièrement adapté aux appareils portables.

Ce filtre sans fil 6G peut s'ajuster sur une gamme de fréquences extrêmement large. En pratique, il couvre une plage de 600 MHz à 6 GHz. Il englobe ansi les bandes 3G, 4G et 5G, ainsi que le spectre prévu pour la 6G. De plus, ce filtre présente une perte de signal exceptionnellement faible et une excellente réjection des signaux d'interférence hors fréquence. Concrètement, un seul filtre dynamique installé sur un appareil pourrait éviter toutes les interférences. Cela garantirait une connexion stable et fiable, même dans des zones où de nombreux réseaux sans fil sont actifs en même temps, comme dans les centres-villes ou les grandes salles de conférence.