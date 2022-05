FIFA 22 : le cross-play arrive enfin sur PS5, Xbox Series X/S et Stadia

EA a annoncé que la fonctionnalité de cross-play de FIFA 22 sera testée « dans un avenir proche » entre les joueurs sur PlayStation 5, Xbox Series X et S, et Stadia, le service de cloud-gaming de Google.

Electronic Arts a confirmé le cross-play de FIFA 22, mais il ne sera disponible, selon le post officiel, que pour la PS5, les consoles Xbox Series X et S et la plateforme de cloud gaming Stadia de Google. Cela signifie que les joueurs sur PC, Xbox One et PS4 ne pourront pas jouer avec leurs amis sur d’autres plateformes. Ce n’est pas la première fois que EA snobe les joueurs PC, qui n’ont déjà pas accès à certaines fonctionnalités comme l’Hypermotion.

EA n'a pas précisé quand le test serait lancé, ni quand la fonctionnalité de cross-play fera partie du jeu de manière permanente. Cependant, l'éditeur a révélé plus d'informations via une courte FAQ. La mise à jour ajoutant la fonctionnalité devrait bientôt arriver pour les consoles next-gen.

Le cross-play sur FIFA 22 est pour l’instant très limité

Pour l'instant, cette fonction n'est activée que pour les saisons et les matchs amicaux en ligne. Dans les saisons en ligne, les joueurs peuvent jouer avec l'équipe de football de leur choix et gravir les échelons, tandis que les matchs amicaux en ligne sont un mode où vous jouez un match contre une personne aléatoire ou un ami. Les développeurs ont déclaré que le test fournira un retour d'information qui les aidera à décider s'ils doivent utiliser le cross-play dans d'autres modes de jeu à l'avenir.

« Bien que nous souhaitions permettre à nos joueurs de jouer avec autant d'amis et d'autres personnes que possible, nous avons limité le test à ces deux modes dans le but de réduire les risques d'introduire de nouveaux problèmes dans le jeu. Nous sommes convaincus que les données de jeu et les commentaires que nous obtiendrons de ces deux modes nous aideront à déterminer comment le cross-play pourrait être implémenté dans de futurs titres », ont écrit les développeurs dans le billet de blog. On espère donc que le prochain jeu d’EA sera directement livré avec le cross-play. Pour ceux qui n’ont toujours pas essayé FIFA 22, on rappelle que le titre d’EA fait partie des jeux offerts en mai sur le PlayStation Plus.

Source : EA