FIFA 21 : la sortie du jeu est décalée le 4 décembre sur PS5 et Xbox Series X

FIFA 21 ne sera pas au rendez-vous pour la sortie de la PS5 et des Xbox Series X/S. Le jeu, déjà sorti sur les consoles actuelles, a été décalé pour le mois de décembre. Il ne sortira qu’en version téléchargeable et les joueurs devront faire quelques concessions sur cette version.

Il devait être LE jeu de sport du lancement des nouvelles consoles, mais finalement, FIFA 21 aura du retard. EA a en effet annoncé, de manière très discrète via la FAQ de son site officiel, que le jeu serait finalement décalé. Il est maintenant prévu pour sortir le 4 décembre prochain.

Cette sortie décalée se fera avec quelques sacrifices. Par exemple, le jeu n’aura pas le droit à une version physique. Inutile d’espérer mettre la boîte avec Mbappé dans votre collection, puisqu’il ne sera disponible qu’en téléchargement. Rappelons également que ceux qui l’ont acheté sur PS4 et Xbox One (déjà disponible depuis octobre) pourront l’obtenir gratuitement sur leur machine flambant neuves, cependant, il y a quelques petites choses à savoir.

Par exemple, si vous avez acheté le jeu en boîte sur PS4 et que vous avez une PS5 Digital Edition (sans lecteur de disques), le transfert ne sera pas possible. Même chose avec la Series S. Bien évidemment, l’opération ne sera également pas permise si vous passez d’un jeu Xbox One à un jeu PS5.

Le transfert des sauvegardes à moitié sauvé

EA a aussi précisé que le transfert des sauvegardes ne sera pas plein et entier, comme il l'avait promis. En effet, il sera possible de reprendre sa partie d’Ultimate Team et de Volta, mais il faudra faire une croix sur le reste et tout recommencer depuis le début. Dommage.

Notons que cette version de FIFA 21 sera une amélioration de ce qu’on trouve déjà sur les consoles actuelles. Les animations ont été retravaillées, tout comme la physique du ballon. Graphiquement, le jeu est également plus beau et propose des effets de lumières beaucoup plus réalistes. SSD oblige, les temps de chargements sont également beaucoup plus courts.

FIFA 21 n’est pas le seul jeu attendu à avoir annoncé son retard ces derniers jours. Le 27 octobre, c’est Cyberpunk 2077 qui s’est vu décalé de plusieurs semaines. D’abord prévu au 19 novembre, il sortira finalement le 10 décembre.

Source : EA