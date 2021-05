Lettre de résiliation d’un contrat ou abonnement : comment la rédiger ?

Si vous avez souscrit un abonnement ou un contrat et que vous souhaitez pour une raison ou un autre y mettre un terme, une lettre de résiliation est obligatoire. Afin de vous aider dans cette démarche, nous vous proposons un modèle gratuit de lettre de résiliation. En fin d'article, nous revenons également avec les réponses à certaines interrogations portant sur les lettres de résiliation.

Pour la plupart des cas, mettre un terme à un contrat ou un abonnement nécessite la rédaction et l'envoi en recommandé d'une lettre de résiliation. Qu'il s'agisse d'interrompre son abonnement Internet ou de téléphonie mobile, à la salle de sport, un contrat d'assurance, d'énergie, un bail, les exemples sont très nombreux.

Avant toute chose, il faut évidemment bien vérifier les conditions générales de votre abonnement ou contrat. En effet, certaines clauses ne permettent pas de résilier un contrat ou un abonnement avant l'échéance de ce dernier. Grâce à au modèle gratuit de lettre de résiliation ci-dessous, vous pourrez facilement résilier un contrat ou abonnement.

✉Lettre de résiliation : comment bien la rédiger ?

Afin de rédiger en bonne et due forme la lettre de résiliation d'un contrat ou d'un abonnement, quelques règles s'imposent. Dans la partie supérieure gauche de votre lettre, vous devez renseigner vos informations personnelles : Prénom, Nom, Adresse, N° de client et ou de contrat et éventuellement votre numéro de téléphone et / ou adresse e-mail. Un peu plus bas, dans la partie de droite, vous devez indiquer l'adresse du destinataire en faisant apparaître les informations suivantes : Destinataire, Adresse, À (Ville), le (Date).

Modèle gratuit lettre de résiliation

NOM, Prénom

Adresse

N° de téléphone et ou adresse e-mail

N° de client et ou contrat

Nom et adresse du service clients

À (lieu), le (date)

Objet : lettre de résiliation

Madame, Monsieur,

Par la présente, je vous fais part de ma volonté de résilier mon contrat / abonnement (précisez ici s’il s’agit d’un contrat ou d’un abonnement) souscrit le (date de début du contrat / abonnement) auprès de vos services, sous le numéro (préciser le numéro de votre contrat / abonnement).

Je souhaite résilier pour la raison suivante (choisissez une raison parmi les choix suivants) :

– Mon contrat abonnement arrive à échéance et je ne souhaite pas le renouveler.

– Suite à une hospitalisation, je ne peux / veux plus bénéficier de ce service.

– Suite à un déménagement, je ne peux / veux plus bénéficier de ce service.

– Je ne suis pas satisfait(e) de vos services et considère que vous avez manqué à vos obligations contractuelles. (pensez ici à détailler)

Aussi, je vous demande de bien vouloir mettre fin à ce contrat / cet abonnement à compter du (date de fin souhaitée).

(Précisez enfin ceci si le règlement se fait par prélèvement automatique) :

Ayant opté pour le prélèvement automatique, je vous demande de bien vouloir interrompre les prélèvements dès que la résiliation sera effective.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Nom, Prénom, Signature

📭Que faire une fois la lettre de résiliation rédigée ?

Une fois votre lettre de résiliation rédigée, il faudra l'envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception à destination du service concerné. Leurs coordonnées sont souvent indiquées dans les conditions générales de votre contrat ou abonnement. En cas de doute, n'hésitez pas à prendre contact avec eux par tout autre moyen proposé (numéro de téléphone, courriel). Enfin, si besoin, n'hésitez pas à consulter les textes de loi et références relative aux lettres résiliation du code de la consommation.

🙁Lettre de résiliation : que faire en cas de litiges ?

Pour aller plus loin, et en cas de litiges, vous pouvez également contacter la DGCCRF. L'Institut National de la Consommation propose aussi plus de 160 modèles de lettres types pour régler vos litiges. Il suffit de sélectionner l'objet de votre courrier parmi les différents thèmes proposés. Ensuite, le site vous soumet un modèle de lettre à personnaliser et à envoyer.

