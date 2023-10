Orange lance la Livebox 7, voici ce qu’il faut savoir sur la nouvelle box

L’opérateur Orange lance discrètement une nouvelle box, la Livebox 7. Elle offre la compatibilité avec la technologie XGS-PON pour des débits descendant et montant en hausse chez les clients éligibles. On fait le point.



Sans tambour ni trompette, Orange vient d’annoncer la sortie d’une nouvelle box Fibre, la Livebox 7. L’opérateur n’a pas organisé de conférence de presse ou d’événement pour l’occasion et informe de l’arrivée du boitier par un simple communiqué. Ce choix est probablement dû aux évolutions minimes entre la Livebox 6 actuelle et sa successeure. Niveau design, difficile de distinguer les deux, ce sont les mêmes. La nouveauté se situe en réalité à l’intérieur : la Livebox 7 est compatible avec la technologie XGS-PON.

Cette dernière permet de dépasser le débit maximum descendant de 2 Gbits/s de la génération précédente. Avec la Livebox 7, les clients éligibles peuvent prétendre à un débit descendant maximum de 5 Gbits/s et de 1 Gbits/s en débit montant. Si vous avez un abonnement Orange professionnel, ces débits théoriques passent à 8 Gbits/s et 2 Gbits/s respectivement. L’opérateur rejoint ainsi SFR et Bouygues Telecom, qui proposent déjà une box compatible XGS-PON.

La Livebox 7 d’Orange est essentiellement une Livebox 6 compatible XGS-PON

Pour rappel, la technologie XGS-PON est la dernière évolution en date de la fibre optique. Si elle améliore les débits, elle est encore peu répandue sur le territoire. En terme de connectique, la Livebox 7 propose 4 ports 1 Gbits/s et un port 10 Gbits/s. Notons que c’est la première box d’Orange à recevoir la certification “Footprint Progress” de Bureau Veritas. Le boitier a en effet été conçu avec une coque “100 % recyclée et recyclable” et intègre un mode veille paramétrable pour réduire sa consommation énergétique. Elle est également “facilement réparable”.

Actuellement, pour les particuliers, seule l’offre Livebox Max Fibre permet de se procurer la Livebox 7. Cela vous en coûtera 39,99 €/mois pendant 6 mois puis 57,99 €/mois, avec un engagement d’un an. Tout comme la génération précédente, la box propose du Wi-Fi 6E. L’abonnement s’accompagne de 3 répéteurs Wi-Fi au maximum et de l’assistance “Wi-Fi Sérénité”. Sur demande, vous pouvez y ajouter “Airbox 20 Go”, de “l’internet très haut débit en mobilité”, et la suite de sécurité Orange.