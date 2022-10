Fallout London : les développeurs retirent le zombie de la Reine Elizabeth pour des raisons évidentes

Fallout London, un DLC particulièrement ambitieux et novateur pour Fallout 4, vient de faire une annonce somme toute logique après le décès de la Reine Elizabeth 2 d'Angleterre. Alors qu'il était prévu d'intégrer dans le jeu des versions zombifiées des membres de la famille royale, les développeurs ont décidé de les retirer de la version finale du mod.

Fallout 4, l'une des titres phares de la saga de Bethesda, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le Xbox Game Pass, reste toujours populaire auprès des joueurs. Malgré un âge certain, le jeu étant sorti en 2015 sur PC et consoles, la communauté des moddeurs est encore particulièrement active.

Les joueurs attendent notamment de pouvoir mettre la main sur Fallout London. Ce mod ambitieux invitera les utilisateurs à découvrir un autre univers post-apocalyptique dans les rues de la capitale anglaise : Londres. “Des aristocrates parlementaires guindés à la résurrection des Chevaliers de la Table Ronde, en passant par une secte de révolutionnaires intransigeants (et plus encore !), Fallout : London incarne l'histoire et l'esthétique de Londres et donne à cette ville bien-aimée un aspect résolument nucléaire”, indiquent les développeurs sur le site officiel du mod.

Fallout London supprime le zombie de la Reine d'Angleterre

Bien entendu, les développeurs ont affiché d'emblée leur envie de retranscrire la culture britannique autant que faire ce peut dans leur mod. De fait, il était inconcevable de ne pas rencontrer certains membres de la famille royale dans Fallout London. Et qui dit Fallout dit goules et zombies. Vous l'aurez compris, il était prévu que les joueurs croisent la route du Prince Charles (désormais roi) et de la Reine Elizabeth dans une version putréfiée.

Seulement, les équipes de développement avaient prévenu les joueurs : ces modèles seront abandonnés si la Reine venait à mourir avant la sortie du mod. Comme vous le savez, The Queen nous a quitté ce 8 septembre 2022. Dans une nouvelle vidéo d'avancement du mod, le chef de projet Dean Carter a confirmé la précédente position du studio.

“Nous avons toujours maintenu que si elle devait décéder avant que le mod soit terminé, nous le changerions. Ne vous attendez pas à ce qu'ils soient là-dedans. Il ne sert à rien de demander dans les commentaires. Il ne sert à rien de se plaindre. C'est la position officielle du mod, et elle ne changera pas”, explique-t-il.

Il poursuit : “Fallout London honorera notre précédente déclaration : en cas de décès de Sa Majesté, le personne que nous avions prévu pour elle dans le mod sera supprimé et tous les plans ou illustrations précédemment élaborés sont désormais considérés comme nuls et non avenus”. Pour rappel, Fallout 4 est compatible avec le FPS Boost sur Xbox Series X.

Source : Eurogamer