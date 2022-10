Steam Deck : il installe MacOS sur la console de Valve, parce que pourquoi pas

Il n’y a absolument aucun intérêt à installer MacOS Catalina sur Steam Deck, la console portable de Valve. Mais alors pourquoi cet utilisateur l’a fait ? Pour la beauté du geste, tout simplement. Une manipulation qui prouve encore une fois la flexibilité du terminal.

Le Steam Deck est présenté comme une console portable, à la manière de la Switch. Mais il ne faut pas s’y tromper, c’est avant tout un ordinateur ! Il est donc tout à fait possible de bidouiller dessus, comme le montre Lampa183, un utilisateur russe de Reddit.

Photo à l’appui, l’utilisateur montre son Steam Deck qui tourne… sur MacOS Catalina. Comme on peut le voir, il est ici sur le bureau et on reconnaît l’interface très caractéristique du système d’exploitation d’Apple.

Le Steam Deck fait tourner MacOS Catalina

Il affirme que MacOS tourne parfaitement sur la machine de Valve, malgré quelques ralentissements lors de certaines manipulation. Pour arriver à ce résultat, Lampa183 a tout simplement utilisé Virtualbox. Quel est l’intérêt de faire tourner le système d’exploitation d’Apple sur la machine de Valve ? Il n’y en a aucun. Il s’agit tout simplement d’un petit défi technique, d’une utilisation détournée d’un objet juste pour prouver que c’est possible. C’est à peu près la même chose que de faire tourner Doom sur tout et n’importe quoi, comme sur le bloc note de Windows ou une calculatrice alimentée par des patates (oui, ça existe).

A lire aussi – Steam Deck : 5000 jeux Steam sont désormais certifiés pour la console portable

Le Steam Deck embarque son propre système d’exploitation, mais en sa qualité d’ordinateur, il peut faire tourner d’autres logiciel. Valve encourage ainsi les utilisateurs qui le souhaitent à installer Windows dessus. Si le terminal est inutilisable en tant que laptop, cela permet de faire tourner des titres non disponibles sur Steam, mais présents sur Windows. Bref, la machine se montre extrêmement flexible, ce qui fait la grande joie des bidouilleurs.

Pour rappel, le Steam Deck est une machine qui fait tourner bon nombre de jeux disponibles sur Steam, la plateforme de Valve. Présentée à l’été 2021, elle est actuellement en vente sur le site officiel du constructeur, malgré des pénuries constantes.

Source : Reddit