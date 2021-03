Falcon et le Soldat de l’Hiver : découvrez la nouvelle bande-annonce explosive

Falcon et le Soldat de l'Hiver est la nouvelle série de Marvel Studios prévue pour Disney +. A quelques jours de la diffusion du premier épisode, elle se dévoile à travers une bande-annonce explosive. Nous changeons totalement d'ambiance par rapport à Wandavision.

Alors que Wandavision vient à perdre de se terminer, Marvel Studio lance une toute nouvelle série sur Disney + : Falcon et le Soldat de l'Hiver. Comme son nom l’indique, elle suivra les aventures de Sam Wilson et de Bucky Barnes après les événements d’Endgame. Attention si vous n’avez pas vu le dernier Avengers (il serait peut-être temps), nous allons un peu spoiler ici.

Alors que Steve Rogers est maintenant sorti du paysage, c’est à Sam Wilson, alias le Faucon, de reprendre le flambeau de Captain America. La tache ne s’annonce pas simple et il aura besoin de l’aide de Bucky (le soldat de l’hiver) pour y arriver. Le duo devra aussi faire face au terrible Baron Zemo, personnage déjà apparu dans le film Civil War (2016).

Notons qu’il s’agira là d’une mini-série de six épisodes, mais Marvel a mis les moyens, comme on peut le voir dans la bande-annonce. Adieu le charme désuet des sitcoms de Wandavision puisqu’ici, nous plongerons en plein thriller géopolitique à la Tom Clancy. Ça va castagner sec !

Marvel Studios mise sur les séries

Alors que sa partie cinéma est au point mort à cause de la pandémie, Marvel Studios mise sur les séries pour continuer à développer son Marvel Cinematic Universe. Ce dernier est d’ailleurs entré dans une nouvelle ère après Endgame et s’adapte désormais à l’heure du streaming.

En juin prochain, ce sera autour de Loki d’avoir le droit à sa propre mini-série. Une multitude de projets sont actuellement en préparation, dont une série sur Hawkeye, sur She-Hulk, Moon Knight ou encore Nick Fury (Secret Invasion). Et quand nous n’aurons plus de séries Marvel à regarder, nous aurons du Star Wars pour compenser. Falcon et le Soldat de l'Hiver sera disponible dès vendredi 19 mars sur Disney + et comme d’habitude, nous aurons le droit à un épisode par semaine.

Et vous, comptez vous regarder cette nouvelle série Marvel ? Dites-le-nous dans les commentaires !