Facebook va retirer certaines informations personnelles de votre profil

À partir du 1er décembre, Facebook supprimera une poignée de détails personnels que les utilisateurs peuvent partager sur leurs profils, a confirmé un porte-parole de la société à différents médias.

Facebook a annoncé son intention de supprimer dès le mois prochain certains champs des profils des utilisateurs, ce qui signifie que certains types d'informations ne seront plus facilement accessibles aux autres personnes qui consultent votre profil.

En effet, à partir du 1er décembre, les profils Facebook ne mettront plus en évidence les opinions religieuses d'un utilisateur, ses opinions politiques, son orientation sexuelle (“intéressé par”) et ses adresses. Le but est de rendre Facebook « plus facile à parcourir et à utiliser », d’après la société.

Votre profil Facebook va afficher moins d’infos personnelles

Ce changement reflète les efforts plus larges de Meta en matière de relations publiques. Dans son ensemble, l'industrie technologique souhaite que le public fasse la différence entre les données « sensibles » et ce que l'on pourrait appeler les données « ordinaires ». On vous rappelle d’ailleurs qu’il vous est possible de vérifier si Meta a votre numéro de téléphone et de le supprimer.

Facebook a par exemple dû supprimer ce qu'il appelle les catégories sensibles de ciblage publicitaire telles que la race, la région et l'orientation sexuelle après avoir violé la loi « Housing Rights Act ». Meta avait en effet permis aux annonceurs d'utiliser ses services pour utiliser ces données démographiques afin de personnaliser les annonces de logement, ce qui constituait une discrimination effective à l'encontre de certains spectateurs.

Un porte-parole de Facebook a assuré que l’entreprise commençait à envoyer des notifications aux utilisateurs dont les champs étaient remplis, les informant de ce changement. Le représentant de Facebook a également précisé que rien n'empêche un utilisateur de partager des informations liées à ces champs ailleurs sur la plateforme.

Quoi qu’il en soit, ce changement n'aura pas beaucoup d'impact pratique sur le fonctionnement de la plateforme, si ce n'est de réduire le défilement dans la section “Contact et informations de base”. Alors que remplir tous les champs de son profil Facebook était la mode au lancement de la plateforme, le temps consacré à la personnalisation de son compte a probablement drastiquement chuté ces dernières années. Il n’est donc pas vraiment surprenant de voir Meta essayer de simplifier le fonctionnement de Facebook.