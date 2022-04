Meta : vous ne savez pas ce que deviennent vos données personnelles ? Facebook non plus

Facebook est confronté à ce qu'il décrit en interne comme un “tsunami” de réglementations sur la vie privée dans le monde entier, qui obligera l'entreprise à changer radicalement la façon dont elle traite les données personnelles des utilisateurs. Pour l’instant, la société semble un peu dépassée par cette montagne d’informations.

Facebook n’a jamais été un bon élève en ce qui concerne le respect de la vie privée de ses utilisateurs. En 2018, le scandale Cambridge Analytica avait fait réaliser au public que leurs données personnelles étaient collectées par le réseau social. Cependant, Facebook est toujours confronté à d’autres affaires, que ce soient des vols de données massifs par des pirates ou encore des amendes pour avoir espionné ses utilisateurs.

La situation de vos données personnelles chez Facebook semble encore plus catastrophique qu’elle n’en a l’air, puisque la société ne semble pas savoir ce que deviennent vos données une fois collectées. Des documents internes ont révélé que les dirigeants du géant Facebook n’arrivent pas à savoir ce que la société fait des données personnelles de ses quelque 3 milliards d'utilisateurs, alors que l'entreprise dirigée par Mark Zuckerberg continue de faire l'objet d'un examen minutieux de la part des régulateurs de la vie privée.

Facebook ne sait pas ce qu’elle fait de vos données personnelles

Les ingénieurs de Facebook chargés de la protection de la vie privée ont apparemment admis que l'entreprise ne sait pas comment elle traite les données des utilisateurs. En effet, selon le rapport, ceux-ci s'accordent à dire que l'entreprise n'a aucun contrôle sur la manière dont les données des utilisateurs sont gérées en interne.

Ainsi, il est compliqué pour les dirigeants de Facebook de promettre aux gouvernements un quelconque changement sur ces aspects. Le problème résiderait dans les « frontières ouvertes » du système que Meta, la société mère de Facebook, a mis en place. En effet, une fois les informations personnelles des utilisateurs noyées dans l’océan de données que détient l’entreprise, il serait presque impossible pour l’entreprise de les récupérer.

« Nous n'avons pas un niveau adéquat de contrôle et d'explicabilité sur la façon dont nos systèmes utilisent les données, et nous ne pouvons donc pas faire en toute confiance des changements de politique contrôlés ou des engagements externes tels que ‘nous n'utiliserons pas les données X dans un but Y' », ont écrit les ingénieurs de la protection de la vie privée de Facebook dans un mémo de 2021, selon Motherboard. « Et pourtant, c'est exactement ce que les régulateurs attendent de nous ».

Il semble donc que Facebook continuera à être confronté à d’importantes polémiques autour des données personnelles au cours des prochaines années, puisque l'entreprise n'arrive pas à améliorer la gestion de toutes ces informations. Pour l’instant, l’entreprise fait toujours face à une plainte qui pourrait lui coûter 2,8 milliards d’euros.

Source : MotherBoard