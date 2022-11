Facebook, Instagram : comment vérifier si Meta a votre numéro de téléphone et le supprimer

Il est de notoriété commune que Meta détient bon nombre de données sur ses utilisateurs. En revanche, il est beaucoup moins connu que le groupe de Mark Zuckerberg peut être en possession de votre numéro de téléphone, même si vous ne vous êtes jamais inscrit sur l’une de ses applications. On vous explique comment, et surtout la méthode pour le supprimer des bases de données de l’entreprise.

On ne vous apprendra rien en vous disant que Meta sait globalement qui vous êtes. Depuis l’arrivée des réseaux sociaux dans nos vies — et, à vrai dire, même avant – nous sommes nombreux à avoir plus ou moins volontairement livré nos données personnelles aux géants du web. Via Facebook et Instagram, Meta est bien entendu en pole position sur la question, au point que même l’entreprise est incapable de dire ce que deviennent ces montages d’informations qu’elles récoltent.

Pire encore, on sait également que la firme collecte des données de personnes qui ne sont même pas inscrites sur ses réseaux sociaux. C’est notamment le cas des numéros de téléphone. Il se peut donc qu’actuellement, Meta détienne votre numéro même si vous n’avez jamais eu affaire à l’un de ses services. Fort heureusement, il est désormais possible de vérifier si votre numéro est entre les mains du groupe et, mieux encore, de le supprimer de ses bases de données.

Pourquoi vérifier si Meta connaît votre numéro de téléphone

La chose peut paraître évidente pour certains, mais il est important de rappeler que Meta réalise une majeure de partie de son chiffre d’affaires sur la revente des données personnelles de ses utilisateurs… mais pas que. En effet, que ce soit par le biais de Facebook, Instagram ou encore Messenger, l’entreprise peut demander à ses utilisateurs d’accéder à leurs contacts téléphoniques, officiellement pour retrouver plus facilement ses proches sur l’application en question.

Par ce biais, Meta récolte donc une quantité gargantuesque d’informations, tant sur 3 milliards d’utilisateurs réunis sur tous ses services que sur les proches de ces derniers. Et si la revente de vos données personnelles n’est pas une problématique qui vous touche, sachez également que les bases de données de l’entreprise sont régulièrement piratées, laissant ainsi fuiter les nombreux numéros de téléphone qu’elles contiennent.

À titre d’exemple, l’année dernière, ce sont pas moins de 533 millions d’utilisateurs qui ont vu leur numéro de téléphone revendu sur Telegram après une énième fuite gigantesque. Inutile de préciser que les personnes qui rachètent ces numéros ne sont pas particulièrement emplies de bonnes intentions. Une fois en leur possession, ces derniers peuvent servir à coordonner des campagnes de phishing et autres arnaques qui visent à vider le compte bancaire de leurs victimes.

Comment supprimer son numéro de téléphone de Facebook et Instagram

Voici donc quelques-unes des raisons qui pourraient vous convaincre de jeter un œil à un (pas si) nouvel outil déployé par Meta. En effet, l’entreprise a très discrètement mis à disposition des internautes une plateforme qui permet de vérifier par soi-même si l’entreprise connaît ou non son numéro de téléphone. Bien sûr, pour les utilisateurs de WhatsApp, la question ne se pose pas puisque l’application nécessite d’y entrer son numéro pour fonctionner.

Sur le même sujet — Facebook : comment éviter de se faire trahir par son numéro de téléphone ?

Mais pour tous les autres, il peut être intéressant de tenter l’expérience et, le cas échéant, d’effectuer les démarches pour retirer son numéro des bases de données de Meta. Notez que Meta s’est bien gardée de communiquer sur la fonctionnalité lors de son lancement en mai dernier. Sur Facebook, par exemple, celle-ci est disponible en se rendant dans les Pages d’aides, puis dans Mode d’emploi > Ajout d’amis > Vous connaissez peut-être > Informations destinées aux personnes qui n’utilisent pas Meta > Comment les non-utilisateur·ices exercent-ils ou elles leurs droits de personne concernée, puis, enfin, cliquer sur le lien Cliquez ici.

Vous n’avez rien suivi ? C’est normal, Meta n’a visiblement pas très envie que vous soyez au courant de cet outil pourtant très pratique. Il existe donc une solution beaucoup plus simple : suivre ce rapide tutoriel. Voici donc la marche à suivre :