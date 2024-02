Facebook pourrait verser 3,5 milliards d’euros à ses utilisateurs, voici pourquoi

Le Royaume-Uni vient de valider une plainte accusant Facebook de ne pas compenser ses utilisateurs pour les données qu'ils lui fournissent, en profitant pour cela de sa position dominante.

Rien de va plus pour Meta. La maison-mère de Facebook, Instagram ou encore WhatsApp fait face depuis des années à de multiples poursuites judiciaires. Dans la majorité des cas, il s'agit de manquement aux réglementations comme le RGPD, ce qui a valu à la firme une amende record de 1,2 milliards d'euros. C'est ce genre de sanction qui a poussé l'entreprise à jouer le jeu, par exemple en se conformant à l'obligation de mettre fin aux publicités ciblées en Europe. Certes elle a trouvé un moyen très contesté de le faire, mais c'est une début.

Ici, c'est la collecte massive des données par le réseau social Facebook qui est au cœur du débat. Un tribunal londonien a validé une plainte accusant Meta de profiter de sa position dominante pour monétiser les informations personnelles récoltées auprès de ses utilisateurs. Liza Lovdahl Gormsen, qui a déposé le dossier, dit que ces derniers n'ont pas été rémunérés de manière appropriée pour la valeur des données personnelles qu’ils ont dû fournir. Un procès “totalement sans fondement” pour Meta, qui rappelle que les pertes évoquées ne tiennent pas compte de la valeur économique que Facebook offre à ses utilisateurs.

Facebook risque une amende record de 3,5 milliards d'euros à partager entre plusieurs millions d'utilisateurs

Selon la plainte, Facebook “a causé des pertes et des dommages à ses utilisateurs britanniques, notamment parce qu’ils n’ont pas été suffisamment indemnisés pour la valeur commerciale de leurs données collectées et monétisées par Facebook concernant leurs activités en dehors du site du réseau social Facebook“. Liza Lovdahl Gormsen demande jusqu’à 3,5 milliards d'euros de compensation. Ils seraient reversés aux 45 millions d'internautes représentés dans le procés, ce qui ferait à parts égales un peu moins de 78 € par personne.

Meta a déjà annoncé qu'il “se défendra vigoureusement“, tout en précisant que l'entreprise s'engage “à donner aux utilisateurs un contrôle significatif sur les informations qu'ils partagent sur [ses] plateformes et avec qui, et [investit] déjà massivement pour créer des outils qui leur permettent de le faire”. Le juge Marcus Smith indique que l'audience finale de cette affaire pourrait avoir lieu “au plus tard au premier semestre 2026“.

Source : Reuters