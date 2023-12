Facebook Marketplace : gare aux arnaques si vous cherchez à revendre vos cadeaux de Noël

Après les fêtes de Noël, les utilisateurs pourraient être tentés de se rendre sur le Facebook Marketplace pour revendre leurs cadeaux (notamment en cas de doublons). Seulement, gare aux nombreuses arnaques qui pullulent sur la plateforme de Meta.

En cette période d'inflation, les Français sont de plus en plus nombreux à vouloir revendre leurs cadeaux de Noël (notamment en cas de doublons, ou bien pour arrondir les fins de mois tout simplement). Comme l'a expliqué Louise Benzrihem, chargée de mission pour eBay France auprès de l'AFP, les poupées Barbie font par exemple partie des produits les plus revendus après les fêtes d'année en 2023. Rien d'étonnant quand on connaît le succès du film avec Margot Robbie au box-office international.

Les accessoires high-tech, comme les montres connectées ou encore les écouteurs sans fil, sans oublier les lauréats des prix littéraires de fin d'année (Renaudot et Goncourt), se retrouvent régulièrement en doublon au pied du sapin également. Résultat, les utilisateurs sont nombreux à se rendre sur des plateformes de revente entre particuliers, comme eBay, Leboncoin ou Facebook Marketplace pour écouler leurs cadeaux non désirés.

Gare aux arnaques sur Facebook Marketplace

Seulement et comme l'expliquent nos confrères de Wired, il faudra preuve d'une vigilance à toute épreuve sur ces sites avant de valider la moindre transaction. La faute à la multiplication des arnaques, notamment sur Facebook Marketplace. En effet, les escroqueries sont légion sur la plateforme de Meta et virent parfois au sordide.

Il y a tout d'abord ces fausses annonces pour des produits coûteux, qui réclament des cartes de débit prépayées (en vue d'une utilisation prétendue sur Amazon et eBay) comme acomptes avant de disparaître subitement. Les tentatives de phishing sont également très répandues sur la plateforme et touchent à la fois acheteurs et vendeurs. En effet, des escrocs se font régulièrement passés pour des clients potentiels, dans le but de soutirer certaines informations personnelles ou bancaires (via de faux liens vers des solutions de paiement comme Zelle ou PayPal par exemple).

D'après une enquête réalisée en 2022 auprès de 1000 utilisateurs britanniques, un sondé sur six a déjà été victime d'une arnaque sur Facebook Marketplace. Et si l'on en croit le système de suivi des escroqueries en ligne du BBB (Better Business Bureau), on a dénombré plus de 1200 rapports concernant Facebook Marketplace entre janvier 2022 et novembre 2023.

D'après Ryan Daniels, porte-parole de Meta, le géant américain fait tout son possible pour combattre ce fléau : “Ce qui se passe hors-ligne se retrouvent souvent sur les environnements en ligne, et cela inclut malheureusement les escroqueries. Meta travaille de manière agressive pour identifier, désactiver et interdire rapidement les arnaques et les comptes qui leur sont associés”, assure-t-il. Dans les mois à venir, la firme compte également lancer un nouveau système de notification pour “aider les gens à mieux identifier les escroqueries potentielles autour des applications de paiement”.