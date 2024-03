Tor : contre la censure, le navigateur déploie cette nouvelle option

Le navigateur Tor se dote d'une nouvelle fonctionnalité capable de contourner plus efficacement la censure mise en place dans certains pays. L'idée est d'imiter une connexion classique en HTTPS.



À côté de Chrome, Edge, Firefox ou Safari, il existe d'autres navigateurs Web plus confidentiels, mais qui n'ont pas spécialement l'objectif de devenir “grand public”. On pense à ceux qui visent la protection de la vie privée. Parmi eux, Tor est l'un des plus connus. Avec son système de couches, d'où le logo représentant un oignon, le navigateur rend votre trafic Internet le plus anonyme possible en le faisant d'abord passer par plusieurs relais aléatoires.

Tor n'est pas seulement utilisé pour surfer sur le Dark Web. Dans les pays où Internet est étroitement surveillé, voire censuré, il sert aux journalistes ou aux lanceurs d'alertes afin qu'ils puissent continuer à surfer “normalement”. Pour lutter encore plus efficacement, Tor lance une nouvelle fonctionnalité : le WebTunnel. Les développeurs rappellent qu'un système de ce genre “est crucial pour rendre Tor plus résistant à la censure et garder une longueur d'avance sur ses adversaires dans un environnement elle est très dynamique et en constante évolution“.

Tor imite le trafic HTTPS pour contourner la censure d'Internet

Dans les faits, le principe du WebTunnel est simple, il permet “d'imiter le trafic Web chiffré (HTTPS)“. Un observateur extérieur verra “une connexion HTTP normale à un serveur de pages Web, donnant l'impression que l'utilisateur navigue simplement sur le Web“. Tor explique l'utilité du WebTunnel par une analogie. Imaginez que le mécanisme de censure d'Internet est une machine qui trie des pièces de monnaie. Elle vérifie si la pièce qu'elle reçoit a la bonne forme et, si oui, la laisse passer.

Si le trafic Internet (la pièce) est totalement chiffré, la machine ne reconnaît pas sa forme et le bloque. En revanche, lui faire “croire” que l'on navigue via le protocole HTTPS qui lui est autorisé permet le passage. Tor détaille comment utiliser la fonctionnalité WebTunnel dans son billet de blog. Si le navigateur est déjà installé sur l'un de vos appareils, PC ou smartphone, il faudra d'abord s'assurer qu'il est bien à jour.