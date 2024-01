Facebook, Instagram : les enfants seront mieux protégés des contenus sensibles

Meta annonce des mesures à destination des mineurs pour lutter contre l'exposition aux contenus sensibles sur Facebook et Instagram. Parmi elles, des restrictions renforcées et activées par défaut.



Les réseaux sociaux Facebook et Instagram font face depuis quelques mois à de graves accusations. Accusés d'être dangereux pour la santé mentale des jeunes, plusieurs états américains poursuivent Meta, leur maison-mère, en justice. Ils reprochent aux plateformes d'avoir “profondément altérées les réalités psychologiques et sociales d'une génération de jeunes Américains”. En effet, les images et vidéos partagées sont parfois très problématiques. Les contenus pédopornographiques sont un fléau par exemple, et l'algorithme d'Instagram peut favoriser leur affichage dans certaines circonstances.

Face à ces constats et la pression des gouvernements, Meta dévoile de nouvelles mesures à destination des moins de 18 ans sur Facebook et Instagram. L'objectif global est de limiter l'exposition des jeunes à des contenus jugés sensibles. Il ne s'agit pas d'en interdire la publication ou le partage, du moment qu'ils respectent les conditions d'utilisation des plateformes bien sûr. Meta adopte une approche plus nuancée, dans la mesure où certains sujets graves, mais importants, doivent continuer d'exister.

Meta ne veut plus que les mineurs soient exposés à des contenus sensibles sur ses réseaux sociaux

D'abord, Meta va empêcher l'affichage de certains contenus chez les mineurs, même s'il est partagé par quelqu'un que ces derniers suivent sur le réseau social. “Prenons l’exemple d’une personne qui publie sur sa lutte continue contre des pensées d’automutilation. Il s’agit d’une histoire importante qui peut contribuer à déstigmatiser ces problèmes, mais c’est un sujet complexe qui ne convient pas nécessairement à tous les jeunes. Nous allons désormais commencer à supprimer ce type de contenu [pour les] adolescents sur Instagram et Facebook, ainsi que d’autres types de contenu inapproprié pour leur âge”, explique l'entreprise.

Lire aussi – Facebook propose enfin la supervision parentale de Messenger et Instagram aux utilisateurs français

Ensuite, les comptes des utilisateurs de moins de 18 ans seront par défaut sur les paramètres les plus restrictifs en matière de contenus. Enfin, Meta va ajouter plusieurs termes à la liste des mots qui ne doivent rien renvoyer lors d'une recherche sur Instagram. “Lorsque les gens recherchent des termes liés au suicide, à l'automutilation et aux troubles de l'alimentation, nous commencerons à masquer les résultats associés et les dirigerons vers des ressources expertes pour obtenir de l'aide”, précise la firme. Ces changements seront pleinement déployés dans les prochaines semaines.

Source : Meta