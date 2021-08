Facebook : les appels vocaux et vidéo bientôt de retour sur l’appli

Facebook réintègre actuellement les appels vocaux et vidéo sur son application principale. Jusqu'alors, ces deux fonctionnalités étaient uniquement disponibles sur Facebook Messenger. De quoi s'inquiéter pour le futur de la messagerie instantanée ?

Au fil des années, Facebook a mis un point d'orgue à renforcer la proposition de Messenger à grands coups de fonctionnalités supplémentaires. La dernière nouveauté en date réside dans l'intégration du chiffrement de bout en bout sur les appels audio et vidéo. Grâce à cet ajout, Messenger a enfin pu rattraper son retard (en partie) sur WhatsApp, Signal ou encore Telegram. Les Soundmojis, des émojis qui s'accompagnent d'extraits audio, ont également fait leur entrée sur l'appli en juillet 2021.

Mais une fois n'est pas coutume, Facebook cherche actuellement à améliorer l'offre de son application principale, quitte à légèrement desservir Messenger. En effet, le réseau social essaie teste actuellement les appels vocaux et vidéo sur l'appli Facebook, deux fonctionnalités qui étaient jusqu'alors la chasse gardée de Messenger.

Un premier pas vers la fin de Facebook Messenger ?

D'après les dires de Facebook, l'entreprise teste les appels vocaux et vidéo dans plusieurs pays, y compris les États-Unis. La société n'a toutefois pas précisé auprès de combien d'utilisateurs ni ce que cela signifie pour l'avenir de Messenger. À ce sujet, le réseau social se montre plutôt vague, mais assure néanmoins que les utilisateurs qui veulent “une expérience de messagerie, d'appel audio et vidéo complète devraient continuer à utiliser Messenger”.

Quoi qu'il en soit, l'ajout des appels vocaux et vidéo sur l'appli principale permet de limiter davantage le passage d'une application à l'autre. Pour rappel, Facebook n'a jamais caché sa volonté de créer une “expérience Facebook complète”, matérialisée notamment par la fusion entre Messenger et Instagram débutée en août 2020. En outre, Facebook a également apposé un nouveau logo sur Messenger, Instagram et WhatsApp qui met en avant leur appartenance à une seule et même famille (avec l'icône By Facebook).

Concernant ce transfert de certaines fonctionnalités de Messenger vers l'appli Facebook, le directeur de la gestion des produits de Messenger a déclaré que des mesures similaires vont “se voir davantage au fil du temps“. Allons-nous bientôt assister à la fin de Messenger ? L'avenir nous le dira.

