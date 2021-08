Facebook Messenger permet désormais de chiffrer de bout en bout les appels audio et vidéo

Facebook Messenger permet désormais à ses utilisateurs de chiffrer de bout en bout tous leurs appels audio et vidéo. Le réseau social vient d'annoncer le déploiement de cette fonctionnalité partout dans le monde. Pour disposer de ce chiffrement de bout en bout, garantissant le respect de votre vie privée et de vos données, il faut impérativement activer une option dans l'application.

Dans un billet de blog publié ce vendredi 13 aout 2021, Facebook annonce l'arrivée des appels chiffrés de bout en bout sur Messenger. “Nous déployons l'option qui permet de rendre les appels vocaux et vidéo chiffrés de bout en bout sur Messenger”, déclare le réseau social.

Pour mémoire, l'application de messagerie permet déjà de chiffrer de bout en bout tous les chats sur Messenger depuis 2016. Facebook étend cette fonctionnalité aux appels audio et vidéo après avoir remarqué une explosion des communications. “Au cours de la dernière année, nous avons constaté une augmentation de l'utilisation des appels audio et vidéo avec plus de 150 millions d'appels vidéo par jour sur Messenger”, détaille l'entreprise.

Facebook Messenger se calque sur WhatsApp et active le chiffrement de bout en bout

Facebook Messenger raccroche ainsi les wagons avec WhatsApp. L'application de messagerie instantanée, acquise par Facebook en 2014, chiffre de bout en bout les appels passés par ses usagers depuis 2016. La plupart des applications de messagerie populaires, dont Telegram, Signal ou Zoom proposent aussi le chiffrement de bout en bout.

Comme le note le groupe californien, le chiffrement de bout en bout “devient la norme de l'industrie et fonctionne comme un verrou et une clé, où seuls vous et les personnes du chat ou de l'appel avez accès à la conversation”. Concrètement, “cela signifie que personne, pas même Facebook, ne peut voir ou écouter ce qui est envoyé ou dit”.

Pour profiter du chiffrement, il faut activer l'option au sein de l'interface. Il est impératif que votre interlocuteur active aussi cette fonctionnalité pour chiffrer vos appels. Dans un premier temps, Facebook va tester le chiffrement auprès “des amis et de la famille qui ont déjà un fil de discussion existant ou qui sont déjà connectés”. Ensuite, l'option sera proposée pour tous les usagers.