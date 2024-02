Facebook : l’application mobile émet un son désagréable ? Voici comment le désactiver

Facebook est l'une des applications de médias sociaux les plus populaires au monde, mais elle peut aussi être l'une des plus agaçantes, en particulier ces derniers temps. Un bruit bizarre aurait été entendu par de nombreux utilisateurs.

Si vous avez récemment utilisé l'application mobile Facebook, vous avez peut-être entendu un bruit de gazouillis constant qui interrompt votre défilement et votre navigation. Ce son n'est pas une fonctionnalité, mais bien un bug que Facebook s'efforce actuellement de corriger.

Selon Andy Stone, porte-parole de Meta, le bruit de gazouillis est un problème qui affecte certains utilisateurs de l'application Facebook. Il a déclaré que l'entreprise était consciente du problème et qu'elle travaillait à une solution. Toutefois, il n'a pas précisé quand la solution serait disponible. Heureusement, il existe en attendant une solution de contournement.

Lire également – Vous ne pouvez pas empêcher Facebook d’entraîner son IA avec vos données personnelles

Comment désactiver le bruit de gazouillis de Facebook ?

Si vous en avez assez d'entendre ce bruit de gazouillis et que vous souhaitez vous en débarrasser immédiatement, il existe un moyen simple de le faire. Il vous suffit de suivre les étapes suivantes :

Ouvrez le menu en appuyant sur le bouton en haut à droite de l'application Facebook.

Cherchez Paramètres et confidentialité et appuyez dessus pour ouvrir un menu déroulant. Appuyez ensuite sur Paramètres.

et appuyez dessus pour ouvrir un menu déroulant. Appuyez ensuite sur Paramètres. Faites défiler vers le bas jusqu'à ce que vous voyiez le bouton Contenu multimédia dans le menu Préférences et appuyez dessus.

dans le menu et appuyez dessus. Sous Paramètres des vidéos et des photos, assurez-vous que l'option Sons de l’application est désactivée.

Maintenant, vous devriez avoir réussi à désactiver le son de l’application Facebook. Cependant, le bruit de gazouillis n'est pas la seule chose qui peut vous déranger dans l'application Facebook. Facebook a apporté une autre modification qui n'est pas un bug, mais une tentative délibérée d'accroître l'engagement. Vous avez peut-être remarqué que lorsque vous faites défiler vos Stories en haut de l'application, vous voyez de nombreuses personnes que vous ne suivez pas et qu'on vous suggère de suivre. Cela peut sembler être un bon moyen de découvrir de nouveaux contenus et de nouvelles personnes, mais cela peut aussi être très intrusif. Malheureusement, il n’est pour l’instant pas possible de modifier le fonctionnement de la fonctionnalité.