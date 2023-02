C’est sur TikTok que les enfants et les ados passent le plus de temps, cette étude l’affirme

Bien que l’avenir de TikTok ne tient qu’à un fil aux États-Unis, le réseau social jouit toujours d’une popularité phénoménale auprès des jeunes « natifs numériques ».

Avec TikTok, les enfants ont accès à du contenu anorexique et suicidaire en quelques minutes seulement. C'est l'un des nombreux arguments visant à dénigrer TikTok et à inciter les adolescents à cesser de fréquenter le réseau social chinois. La plateforme reste l’application la plus utilisée par les jeunes. C’est ce qu’affirme cette étude qui vise à comprendre « comment les nouveaux Digital Natives façonnent leurs habitudes technologiques et comment les familles s’adaptent à un monde en constante évolution ».

On attribue tous les maux à TikTok, tant et si bien que son avenir sur le sol américain ne tient plus qu’à un fil. S’il venait à disparaître des foyers de l’autre côté de l’Atlantique, on peut s’attendre à une flambée de scènes de ménage au pays de l’Oncle Sam. Selon Qustudio, une solution de contrôle parental, les chiffres ne trompent pas : TikTok est de très loin, l’application préférée des enfants et des adolescents aux États-Unis. La compagnie avance que depuis juin 2020, les utilisateurs âgés de 4 à 18 ans regardent plus TikTok que YouTube.

Les jeunes passent plus de temps sur TikTok que sur YouTube

Le rapport précise pourtant que YouTube reste l’une des plateformes préférées du jeune public. Il passe 67 minutes par jour à y regarder des vidéos, soit une belle augmentation de 20 % par rapport à 2021. Autre point intéressant, le rapport nous apprend que si les plateformes de streaming telles que Netflix et autres Prime Video ont subi de lourdes pertes financières en 2022, ce n’est pas à cause des enfants ; ils ont regardé encore plus de contenu que les années précédentes et leur temps d’écran a augmenté de 18 % en moyenne.

À lire — TikTok, Facebook, Instagram : bientôt une loi pour garantir le droit à l’image des enfants en France ?

Cela dit, quand un enfant passe en moyenne 67 minutes sur YouTube, il en passe 107 sur TikTok, soit 60 % de temps en plus. Face au succès de ces vidéos en format court, YouTube a bien tenté de dégainer ses Shorts, et Instagram ses Reels, mais cela n’a pas détourné les ados de TikTok. Pire encore, l’écart se creuse de jour en jour.