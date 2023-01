Instagram admet proposer trop de vidéos à ses utilisateurs

Bonne nouvelle pour les puristes d'Instagram. Adam Mosseri, le chef d'Instagram, a admis que la plateforme a trop mis en avant les vidéos en 2022, et qu'elle cherchera à mettre à nouveau l'accent sur les photos en 2023.

Dans une Story postée par Mosseri sur son profil Instagram personnel, le responsable de la plateforme reconnaît qu'il y a un « certain nombre de photographes qui ont été contrariés » par la façon dont Instagram s'est concentré sur la vidéo ces derniers mois.

En effet, cela fait plusieurs mois maintenant que Meta apportait de nombreux changements à sa plateforme, notamment pour lui permettre de rester compétitive face au géant chinois TikTok. Instagram avait alors largement copié son concurrent, en proposant toujours plus de contenu vidéo, au détriment des photos. Pourtant, c’est celles-ci qui avaient fait la renommée du réseau social ces dernières années.

Lire également – Instagram : la durée maximale des Stories passe enfin de 15 à 60 secondes

Instagram promet de plus se concentrer sur la photographie à l’avenir

« Je pense que nous étions trop concentrés sur la vidéo en 2022 et que nous avons poussé le classement trop loin et avons essentiellement montré trop de vidéos et pas assez de photos », admet le PDG du réseau social. Mosseri annonce qu’Instagram a depuis travaillé en coulisses pour rétablir un équilibre entre photo et vidéo, et promet de proposer moins de vidéos aux utilisateurs à l’avenir.

De nombreux créateurs étaient montés au créneau face à la nouvelle politique d’Instagram, qui mettait les Reels toujours plus en avant chaque jour. De grands noms comme Kylie Jenner, Kim Kardashian et Chrissy Teigen ont signé une pétition lancée par la créatrice Tati Bruening, dont la carrière de photographe avait été impactée par le virage d'Instagram.

Instagram tiendra désormais compte de la fréquence à laquelle une personne aime et commente les photos par rapport aux vidéos pour déterminer quel contenu apparaîtra en premier dans son fil d'actualité.

Les photos, cependant, seront toujours une partie importante d'Instagram, a réitéré Mosseri. « Il y aura toujours des gens qui aiment et qui sont intéressés par la recherche de photos sur Instagram et ailleurs. Et je veux m'assurer que nous sommes très clairs à ce sujet », a-t-il ajouté. Et vous, utilisez-vous davantage Instagram pour consulter des photos ou des vidéos ? N’hésitez pas à nous le dire dans les commentaires.