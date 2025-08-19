Ne jetez pas notre vieux thermostat connecté Nest, Google a une bonne nouvelle pour vous

Bien que les thermostats connectés Nest ne soient plus commercialisés en Europe, Google ne les oublie pas complètement avec cette nouveauté qui redonne de l'intérêt aux anciens modèles.

Qu'est-ce qui n'est pas connecté aujourd'hui ? Même les t-shirt sont “intelligents” depuis plusieurs années, c'est dire. Généralement, on parle des montres, bracelets et autres enceintes, mais c'est oublier de petits appareils pourtant bien pratiques : les thermostats. Il en existe beaucoup et on le doit en partie à Google qui les a démocratisé avec sa gamme Nest. Peut-être que vous en possédez un d'ailleurs. Si c'est le cas, vous savez qu'il faut le choyer vu que vous n'en aurez pas d'autre.

Google s'est officiellement retiré du marché des thermostats connectés en Europe il y a quelques mois à peine. Deux modèles sont encore en vente sur son site, le Nest Learning Thermostat de 2015 et le Thermostat E de 2018. Ils seront commercialisés jusqu'à épuisement des stocks, puis ce sera rideau. On comprend que plusieurs personnes ont préféré jouer la sécurité et changer de crémerie. Surtout que les thermostats Nest de 2014 et antérieur perdront presque toutes leurs fonctionnalités le 25 octobre 2025. Pour les autres, il y a une bonne nouvelle.

Google n'oublie pas ses anciens thermostats connectés Nest avec cette nouveauté

La firme de Mountain View ajoute la planification manuelle des températures dans l'application Google Home pour les thermostats Nest de 2015 et ultérieur. Cela concerne donc les deux seuls encore en vente chez nous. Plus besoin de conserver la vieille appli Nest juste pour cette option désormais. Google Home est depuis longtemps le programme centralisant les contrôles des différents appareils de la marque. Pouvoir s'en servir même pour des appareils anciens va simplifier la vie de leur propriétaires.

“Tous vos programmes existants seront transférés de l'application Nest vers l'application Home. Vous pourrez ainsi ajouter, supprimer ou modifier des événements de température pour le chauffage et la climatisation, là où cela vous convient le mieux. Vous pourrez également programmer des capteurs et des ventilateurs pour que votre thermostat fonctionne parfaitement, selon les besoins de votre maison“, explique Google. De quoi supporter la canicule ou les grands froids (presque) sans lever le petit doigt.