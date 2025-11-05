Attendez avant de jeter votre vieux thermostat Nest : ce projet astucieux open source et gratuit pourrait bien le sauver

Google a abandonné le support de ses Nest Learning Thermostats de première et deuxième générations. Mais attendez un peu avant de remplacer les vôtres : ce projet open source et gratuit est peut-être la solution pour les maintenir en vie.

En avril dernier, Google a déserté le marché des thermostats connectés en Europe. Seul un modèle est encore en vente sur son site : le Nest Thermostat E de 2018. Une fois que ses stocks seront épuisés, ce modèle subira le même sort que celui réservé au Nest Learning Thermostat – qui était encore disponible en août – : il ne sera plus réapprovisionné.

En parlant du Nest Learning Thermostat, Google a mis fin au support des première et deuxième générations : ils ne recevront plus de mises à jour logicielles et l’une des fonctionnalités les plus utilisées, l’accès au contrôle à distance, a été supprimé. En résumé : ils continuent de faire office de thermostats physiques, mais ont perdu toutes leurs fonctions connectées via le cloud Nest. Mais si vous êtes le propriétaire d’un de ces modèles, ne le remplacez pas tout de suite : il existe peut-être une solution pour prolonger sa vie.

Ce projet gratuit et open source pourrait sauver votre thermostat Nest Learning abandonné par Google

Si la firme de Mountain View a stoppé la commercialisation de ses thermostats Nest en Europe, elle continue de les mettre à jour, rendant même certains des anciens modèles encore plus pratiques, et vient de sortir de nouveaux habillages sublimes inspirés des saisons. Mais les Nest Learning Thermostat des première et deuxième générations n’ont pas cette chance. Il existe cependant un moyen tiers qui pourrait permettre de les maintenir en vie : un projet sur GitHub baptisé NoLongerEvil Thermostat.

Développé par Cody Kociemba, ce projet est gratuit et sera bientôt totalement open source. Il permet de rétablir les fonctionnalités récemment supprimées par Google, telles que le réglage des températures et la consultation de l’état du thermostat à distance. Puisqu’il est pensé comme une application web progressive, il est compatible avec de nombreux appareils, depuis les PC jusqu’aux smartphones Android.

Ce projet expérimental est actuellement en phase de test et destiné aux utilisateurs expérimentés, comme le rappellent nos confrères d’Android Central. Il consiste à flasher le thermostat Nest Learning avec un bootloader et un noyau modifié afin de le libérer de sa dépendance au cloud de Google, puisque son trafic réseau est redirigé depuis les serveurs du géant de la tech vers ceux du site NoLongerEvil. Avant de tester le processus, les développeurs recommandent fortement d’installer le firmware uniquement sur un thermostat de secours ou non essentiel.