Exynos Auto : Samsung dévoile ses processeurs dédiés aux automobiles

Samsung a présenté deux nouvelles puces Exynos : la T5123 et la V7. Ces deux SoC sont dédiés à l’univers de l’automobile et proposent deux approches différentes. La première mise sur la connectivité tandis que la deuxième se repose sur sa puissance.

Les processeurs Exynos de Samsung sont connus pour équiper les smartphones, mais la marque coréenne travaille également sur d’autres applications, comme pour l’industrie automobile. Aujourd’hui, ce sont deux processeurs Exynos Auto qui ont été dévoilés : l’Exynos T5123 et l’Exynos V7.

Les deux processeurs sont donc conçus pour s’inclure dans des véhicules et ainsi aider le conducteur dans sa tâche. Le premier processeur, l’Exynos T5123, est axé sur la connectivité 5G avec un débit maximal de 5,1 Gbs en download, ce qui lui permet de charger extrêmement rapidement des informations relatives à la conduite ou tout simplement au divertissement sans avoir besoin d’une grande puissance. Il est équipé de deux cœurs ARM Cortex-A55 et embarque évidemment une puce GPS.

Exynos Auto, des processeurs conçus pour la voiture

L’Exynos Auto V7 mise lui sur la puissance. Il est en effet composé de huit cœurs ARM Cortex-A76 épaulé par un GPU Mali G76. Cela lui permet de proposer bien plus que l’autre SoC, puisqu’il est capable de gérer l’affichage tête haute, très en vogue sur les véhicules haut de gamme, ou encore de prendre en charge la reconnaissance faciale et visuelle. Deux processeurs différents pour deux utilisations différentes, donc. En plus de ces deux produits, Samsung a dévoilé un contrôleur d’alimentation PMIC, le S2VPS01.

Bien entendu, ces deux SoC ne seront pas proposés directement aux acheteurs, mais aux constructeurs automobiles qui les utiliseront selon leurs besoins. Samsung est loin d’être le seul sur ce marché, puisqu’on peut aussi évoquer la présence de Nvidia, mais aussi d’Intel. Des technologies utiles pour apporter plus de confort au conducteur, mais aussi pour propulser de nouveaux usages. On pense notamment aux véhicules autonomes ou semi-autonomes.

Pour ce qui est des smartphones, Samsung nous prépare aussi de nouveaux SoC dont le très attendu Exynos 2200 qui devrait équiper les nouveaux Galaxy S22. Il devrait être doté d’un GPU conçu par AMD, une première sur le marché de la mobilité.