Excellent prix sur le smartphone Xiaomi Mi 11i chez Bouygues Telecom

Le Xiaomi Mi 11i devient de plus en plus abordable en ce mois de février 2022. La preuve avec ce nouveau bon plan de la part de Bouygues Telecom qui permet d'obtenir le smartphone compatible 5G de la marque chinoise à moins de 315 euros grâce à une offre de remboursement.

Alors que SFR propose encore le Xiaomi Mi 11i à moins de 400 euros, Bouygues Telecom fait mieux en vous permettant d'acquérir le smartphone en question sous les 315 euros.

Disponible en trois coloris au choix, le Mi 11i de Xiaomi est au prix exact de 384,30 euros sur la boutique en ligne de l'opérateur. Grâce à une offre de remboursement de 70 euros valable jusqu'au 27 février 2022 (voir conditions), le tarif du smartphone atteint les 314,30 euros.

Commercialisé en France depuis le printemps 2021, le Xiaomi Mi 11i est un smartphone doté d'un écran de 6,81 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2400 pixels, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 888, d'une batterie de 4520 mAh compatible avec la charge rapide et du système d'exploitation mobile Android avec une interface utilisateur MIUI. Pour l'APN, on retrouve un capteur principal de 108 + 8 + 5 MP et un capteur frontal de 20 MP. Besoin de plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter notre post associé au test du Xiaomi Mi 11i.